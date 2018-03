Schleuse Kiel Holtenau : Schwimmkran „Matador 3“ soll ab heute tonnenschweres Schleusentor bergen

Über fünf Wochen nachdem der Frachter „Akacia“ in die Schleuse krachte, beginnt der Ausbau der Torhälften.

von Merle Dießelkämper

29. März 2018, 11:18 Uhr

Kiel | An der Schleuse Kiel Holtenau beginnen am Donnerstag die Ausbauarbeiten des Schleusentores. Ein Kran soll das tonnenschwere Tor aus seiner Laufbahn ziehen, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau mitteilte. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis einschließlich Karfreitag dauern.

In der Nacht zum 20. Februar war der Frachter „Akacia“ mit hoher Geschwindigkeit gegen das Tor der Holtenauer Südschleuse gefahren. Der unter portugiesischer Flagge fahrende Frachter fuhr dabei so schnell, dass der Bug das Tor teilweise durchbrach. Vermutlich war seine Maschinenanlage defekt. Seitdem ist die Kammer für den Schiffsverkehr gesperrt.

Um das Tor für den Abtransport vorzubereiten, war es mithilfe einer Diamant-Seilsäge in zwei Hälften geteilt worden. Für die Arbeiten wurde der Schwimmkran „Matador 3“ mit einer Länge von 70 Metern aus Rotterdamm angefordert worden. Er traf in Begleitung eines Schleppers am frühen Donnerstagmorgen in Kiel ein. Seit den Morgenstunden ist er mit der Bergung beschäftigt. Die beiden Hälften des zerstörten Tores sollen jeweils aus dem Wasser und auf einen schwimmenden Ponton befördert werden. Auf diesem Ponton sollen die Stücke anschließend zur Werft German Naval Yards Kiel in Gaarden gebracht werden.

Geplant ist, den Ponton am Dienstagmorgen mit einem Werftkran zu entladen und dann ebenfalls auf das Dock zu heben. Beide Hälften werden anschließend gereinigt. Anschließend soll ein Ingenieur den Schaden begutachten. Erst dann könne man sagen, ob eine Reparatur des Schleusentors noch möglich ist oder dieses doch durch einen Neubau ersetzt werden müsse, heißt es weiter vom Wasser-und Schifffahrtsamt.