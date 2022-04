Ostholstein : Schwerverletzter nach Lkw-Unfall auf der A1

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 zwischen Ratekau und Pansdorf (Kreis Ostholstein) ist am Freitagmittag ein Mensch schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich dabei um einen Autofahrer, der in einen Unfall mit zwei Lkws verwickelt war. Da ein Rettungshubschrauber den Verletzten in ein Krankenhaus bringen musste, war die A1 für dessen Landung zunächst in beide Richtungen gesperrt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.