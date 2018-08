L200 bei Lauenburg : Schwerer Unfall: Fahrer verbrennt in seinem Auto

Ein Polofahrer kollidierte bei einem Überholmanöver mit einem VW Tiguan. Sein Wagen ging daraufhin in Flammen auf.

von Timo Jann

08. August 2018, 19:21 Uhr

Lauenburg | Ein Autofahrer ist am Mittwochabend nach einem schweren Verkehrsunfall eingeklemmt in seinem Wagen verbrannt. Drei weitere Beteiligte wurden Polizeiangaben zufolge teilweise schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf der Landesstraße 200 bei Lauenburg. Wie Zeugen berichteten, hatte der Fahrer eines VW Polo offenbar überholt. Das ist im Bereich der Unfallstelle nicht verboten, jedoch gilt dort Tempo 70 und durch eine kurvige Fahrbahn ist es dort unübersichtlich. Der Kleinwagen kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden VW Tiguan einer Lauenburger Fahrschule, in dem Fahrschüler und Fahrlehrer in Richtung Basedow unterwegs waren. Schließlich fuhr noch eine Frau mit ihrem Ford in die Unfallstelle, die hinter dem Tiguan unterwegs war.

Der Mann am Steuer des Polo wurde eingeklemmt und Ersthelfer hatten keine Chance, ihn aus dem Wrack zu ziehen. Das Auto ging in Flammen auf und brannte total aus.

