Vor dem Kreuz Lübeck : Schwerer Unfall auf der A20 – Sechs Menschen verletzt

Ein 29-Jähriger hat vermutlich ein Stauende übersehen und krachte mit seinem Wagen in einen Audi.

von Mopics, Merle Dießelkämper

26. August 2019, 07:18 Uhr

Am Sonntagabend kam es gegen 21.40 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A20 kurz vor dem Kreuz Lübeck. Ersten Angaben der Polizei zufolge hat ein 29-jähriger Fahrer aus dem Tunnel kommend, das Stauende in Richtung Kreuz Lübeck zu spät bemerkt.

Er fuhr in seinem Hyundai mit hoher Geschwindigkeit auf einen Audi A6 eines 57-jährigen Stormarner auf. In dem Wagen saßen ein Vater mit seinen drei Söhnen – sie waren auf dem Weg nach Hamburg. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Mittelleitplanke geschleudert. Zudem wurde der Pkw stark am Heck beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Hyundai und blieb auf der Fahrerseite an der rechten Leitplanke liegen.

Alle Insassen des Audi zogen sich Verletzungen zu. Der Beifahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Lübeck aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Nach Auskunft des Chefs der Lübecker Berufsfeuerwehr Bernd Neumann, wurde der Mann mit schweren Verletzungen in eine Lübecker Klinik gebracht. Zwei weitere Mitfahrer mussten mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls in Kliniken gebracht werden. Der Fahrer des Hyundai, des Audi A6 sowie ein vierter Mitfahrer im Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Insgesamt vier Rettungswagen, zwei Notärzte sowie der leitende Notarzt kümmerten sich vor Ort um die sech Verletzten. Helfer der Feuerwache 1 und 2 der Lübecker Feuerwehr sowie diverse Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz.



Die drei Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die Fahrbahnen aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und Glassplitter von einem Spezialunternehmen gereinigt.

Die Autobahn wurde erst wieder gegen 0.30 Uhr wieder freigegeben. Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr bis weit hinter die Anschlussstelle Genin zurück. Auch die Ausweichstrecke über die Baltisch Allee war vollkommen überlastet.





Blaulichtmonitor

