Prozess vor dem Kieler Landgericht : Schwerer Missbrauch – Manuel H. soll mehrmals mit Elfjähriger geschlafen

Der 41-jährige Familienvater soll sich mehrfach oral, vaginal und anal an einem Mädchen aus der Nachbarschaft vergangen haben.

Avatar_shz von Eckard Gehm

05. März 2020, 20:36 Uhr

Kiel | Der Rechtsanwalt des Angeklagten spricht von einer verbotenen, aber einvernehmlichen Liebesbeziehung, die Staatsanwältin von schwerem sexuellem Missbrauch.

Seit Donnerstag muss sich Manuel H. (41) vor dem Kieler Landgericht verantworten. Zwischen 2011 und 2012 soll der Familienvater in Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde neun Mal Geschlechtsverkehr mit einem anfangs elf Jahre alten Mädchen aus der Nachbarschaft gehabt haben. In seinem Wohnzimmer, im Schlafzimmer und auf der Autorückbank soll er sich laut Staatsanwaltschaft „oral, vaginal und anal“ an dem Mädchen vergangen haben.

Opfer stand in einem Abhängigkeitsverhältnis

Die mittlerweile 19 Jahre alte Frau ist Nebenklägerin. Ihre Rechtsanwältin, Kerstin Bartsch, erklärt auf dem Gerichtsflur: „Es lag ein klassisches Abhängigkeitsverhältnis vor. Meine Mandantin schwärmte zunächst für den Nachbarn, er erschlich sich durch viel Aufmerksamkeit ihr Vertrauen und hat sie dann sexuell missbraucht.“

Aus der Abhängigkeit heraus habe das Mädchen seine Eltern bei Nachfragen angelogen, unter anderem als die ihre Tochter Hand in Hand mit dem Nachbarn gesehen hätten. „Der Mutter entglitt das Kind, obwohl beide ein gutes Verhältnis hatten“, sagt die Anwältin.

Angeklagter setzt Mädchen unter Druck

So war es der Nachbar, der die Tochter von der Schule abholte. Irgendwann allerdings habe sich das Mädchen lösen wollen, weil es sich eingeengt fühlte. Bartsch: „Daraufhin setzte der Angeklagte meine Mandantin unter Druck.“ Er habe gedroht, freizügige Bilder, die sie ihm gesendet habe, auf Pornoseiten hochzuladen. „Er übte Macht und Kontrolle aus, stalkte meine Mandantin und unterband Freundschaften zu gleichaltrigen Jungen.“

Am Ende ging der Vater des Mädchens zur Polizei, erstattete Anzeige. „Weil tatsächlich Bilder auf Single- und Pornoseiten hochgeladen wurden, war meine Mandantin schließlich bereit, mit der Polizei zu sprechen“, so Bartsch.

Angebliche Absprache mit der Staatsanwaltschaft

Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Dafür ist Verteidiger Philipp Marquort auf Krawall gebürstet. „Ich bin verwundert über den Umfang der Anklage“, erklärt er. Mit der Staatsanwaltschaft sei abgesprochen gewesen, dass lediglich fünf Fälle verhandelt würden, die wegen der zwar verbotenen, aber einvernehmlichen Liebesbeziehung minderschwere Fälle seien. Zudem habe sein Mandant bereits 5000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Deshalb sei eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren anvisiert worden.

Die Staatsanwältin, die im Saal sitzt, kann jedoch keinen Vermerk ihrer Kollegin zu einer Absprache finden. Der Rechtsanwalt fordert, dass die Staatsanwältin, mit der er die Absprache getroffen haben will, als erste Zeugin vernommen wird. Und er spricht sich gegen die Vernehmung des Opfers unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus – Ausnahme intime Details. Sein Mandant müsse die Öffentlichkeit ja auch erdulden, die Zeugin sei erwachsen, weshalb nach dem Prinzip Gleiches mit Gleichem verfahren werden müsse.

Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt.