Kreis Steinburg : Schwerer Auffahrunfall auf der A23 bei Horst – ein Toter

Ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit raste in einen Wagen, der sofort Feuer fing. Der Insasse starb noch am Unfallort.

von dpa

21. April 2018, 10:03 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der A23 bei Horst (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zu Samstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Wagen eines 43-Jährigen krachte mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Auto eines Mannes auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hamburg, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Ob der Wagen auf der Fahrbahn stand oder langsam fuhr und ob er zum Unfallzeitpunkt beleuchtet war, war zunächst unklar.

Das Auto auf dem Fahrstreifen fing den Angaben zufolge sofort Feuer, beide Unfallfahrzeuge brannten aus. Die beiden Insassen des anderen Wagens konnten den Fahrer des gerammten Autos aus dem Fahrzeug bergen, er erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Mann war zu dem Zeitpunkt alleine in dem Auto unterwegs.

Der 43-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Die Autobahn war am Morgen noch voll gesperrt. Wie lange die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten noch andauern werden, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.