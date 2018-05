Kopenhagen statt Kiel : Schwere Sturmböen verändern Fahrtroute des Kreuzfahrtschiffes „Balmoral“

Eigentlich sollte der Kreuzfahrer in Kiel anlegen – der Erstanlauf des Schiffes ist nun für den 4. Juni geplant.

von Rolf Dunkel

01. Mai 2018, 13:15 Uhr

Bei der Passage des Kreuzfahrtschiffes „Balmoral“ am Sonntagabend im Nord-Ostsee-Kanal war das Ziel noch klar: Das Schiff steuerte von Bremen aus kommend den Hafen von Rostock-Warnemünde an und sollte eigentlich Dienstagfrüh die Leinen am Ostseekai in Kiel festmachen.

Jedoch veränderten schwere Sturmböen in der Kieler Bucht – nach Aussage des Deutschen Wetterdienstes sogar zeitweise bis zur Stärke 10 Beaufort aus Süd-Südwest – das Kursziel des Kreuzfahrtschiffes „Balmoral“ des norwegischen Kreuzfahrtunternehmens Fred Olsen Cruise Lines.

Die Schiffsleitung entschied sich kurzfristig sich aufgrund der Schlechtwetterlage zur Ansteuerung des dänischen Hafens Kopenhagen. Von Rostock-Warnemünde aus startete die „MS Balmoral“ folgedessen am späten Montagabend ins dänische Ziel und erreichte den Hafen am frühen Dienstagmorgen.

Von Kopenhagen aus steuert die „MS Balmoral“ dann voraussichtlich am Dienstag ab 16 Uhr auf den Hafen of Tyne (Newcastle, England) als Wechselhafen zu. Von dort aus bricht das Schiff für die nächste Reise zur Westküste Norwegens auf.

Nach Angaben des Seehafens Kiel verändert sich dadurch der Erstanlauf des Schiffes im Kieler Hafen auf den 4. Juni. Das Schiff soll dann voraussichtlich bereits um 5 Uhr die Leinen am Kieler Ostseekai festmachen.