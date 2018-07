Unwetter in SH und HH : Schwere Gewitter: Zugausfälle und überschwemmte Straßen

Der DWD warnt vor schweren Gewittern in weiten Teilen des Landes. Einige Regionen sind besonders betroffen.

von Marle Liebelt/dpa

28. Juli 2018, 10:22 Uhr

Nach der Hitze kommt der lang ersehnte Regen. Ihn begleiten aber auch Unwetter – mit unangenehmen Folgen. So liefen in Schleswig-Holstein am Samstag Straßen und Keller voll, in Niedersachsen stürzten mehrere Bäume wegen des Unwetters auf die Bahngleise. Die Bahn sperrte die Zugstrecke zwischen Bremen und Hannover teilweise. Auch zwischen Bremen und Hamburg-Harburg kam es zu Behinderungen. Mehrere Bäume blockierten rund um Buchholz die Gleise. Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg-Harburg musste die Bahn Fernzüge weiträumig über Hannover und Hamm umleiten. Die Sperrung sollte nach Angaben eines Bahnsprechers bis in den Abend dauern, weil Bäume weggeräumt und Oberleitungen überprüft werden müssten.

Auch die Feuerwehren hatten an machen Orten wegen des heftigen Gewitters alle Hände voll zu tun. In Heide im Kreis Dithmarschen wurden Straßen übeschwemmt.

Frank Fühles

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Samstagnachmittag und -abend Unwetterwarnungen für die Regionen Flensburg-Stadt, Schleswig-Flensburg (Küste), Rendsburg-Eckernförde (Binnenland und Küste), Plön (Binnenland und Küste), Nordfriesland (Binnenland und Küste), Dithmarschen (Binnenland und Küste) und den Kreis Pinneberg (ohne Helgoland) herausgegeben.

In den genannten Regionen könne es ab den Mittagsstunden zu schweren Gewittern mit heftigem Starkregen (25 bis 40 Liter pro Quadratmeter und Stunde) und zum Teil schweren Sturmböen (bis zu zehn Windstärken) kommen, so der DWD. Außerdem sei örtlich mit heftigem Hagelschlag mit Körnern mit einem Durchmesser von um drei Zentimetern zu rechnen.

Auch für Hamburg ist Gewitter angesagt.

Auch für eine Sportveranstaltung blieb das Wetter nicht folgenlos: Das zweite Halbfinale beim German-Open-Tennisturnier in Hamburg zwischen Nicolas Jarry aus Chile und dem Georgier Nikolos Bassilaschwili war unterbrochen worden. Diese Entscheidung fällte die Turnierleitung zum einen, da beim Stand von 4:3 für Jarry ein Unwetter einsetzte. Zum anderen war das Problem, dass sich das Dach über dem Centre Court wegen einer defekten Steuereinheit nicht schließen ließ.

Gegen Abend sollen die Gewitter wieder abziehen. Ein Tiefausläufer sorgt für weiteren Regen in der Nacht.

Am Sonntag wieder Hochdruckeinfluss

Auch im Rest Deutschands geht es am Samstag hoch her. So kam es etwa in Niedersachsen zu Unwettern mit heftigem Regen und Hagel. Das für die hochsommerlichen Verhältnisse recht mächtige Tiefdruckgebiet selbst zieht aber laut DWD nicht über Europa hinweg und verharrt über der Nordsee. „Daher macht sich bereits am Sonntag rasch wieder Hochdruckeinfluss breit, die Sonne kann erneut kräftig einheizen und die Temperaturen wieder auf Werte um 30 Grad treiben“, sagte DWD-Meteorologe Thomas Ruppert. Am Montag würden teilweise wieder Temperaturen um die 35 Grad erreicht, dazu werde es schwül. Auch bis zur Wochenmitte bleibt es demnach warm bis heiß.

Am Dienstag müssen sich die Menschen im Nordwesten auf Gewitter mit Starkregen einstellen. Auch im weiteren Verlauf der Woche und am Wochenende kann es bei örtlicher Bewölkung immer wieder Gewitter oder auch nur etwas Regen geben. Die Höchstwerte liegen ab Mittwoch bis zum darauffolgenden Montag bei um die 31 Grad, im Norden ist es generell etwas kühler, wie der DWD berichtet.