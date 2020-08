Schutzvisier „Made in Schleswig-Holstein“

Kieler Firma produziert Gesichtsschilder für Lehrer

von Margret Kiosz

28. August 2020, 20:14 Uhr

Kiel | Eigentlich ist die Kieler Firma Bluewater Medical GmbH auf die Entwicklung von medizinischen Implantaten und OP-Instrumenten für die Bereiche Traumatologie, Ortophädie und Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert. Doch als zu Beginn der Corana-Pandemie die Nachfrage nach Schutzkleidung besonders groß war, entschloss man sich im Mai bei Bluewater, in die Produktion von Gesichtsschildern einzusteigen. Diese sogenannten Faceshields sind aus durchsichtigem Kunststoff und decken meist das gesamte Gesicht ab – von der Stirn bis hinunter zum Kinn. Inzwischen ist das Produkt gut im Markt plaziert. Die Produktion der Visier-Halter erfolgt bei einem als Zulieferer für Medizintechnik zertifizierten Fertigungsbetrieb in Schleswig-Holstein.

Weil besonders von den Lehrerkollegien die Nachfrage groß war hat jetzt das Bildungsministerium reagiert und 35 000 Stück geordert. Das Produkt ist CE-zertifiziert und „Made in Schleswig-Holstein“. „Die ersten Schulen im Norden hatten es bereits ab Juni im Einsatz“, berichtet Bluewater-Sprecherin Kirstin von Elm.

Bei den Lehrern kommt das transparente Visier auch deshalb vergleichsweise gut an, weil sie sich angenehmer tragen als Stoffmasken und die Schüler den Mund des Lehrers sehen können, was besonders im Sprachunterricht entscheiden ist. Die Visiere liegen nicht so eng am Gesicht an und weil sie zu drei Seiten hin offen sind, können Nutzer damit besser atmen.

Faceshields sind in Hamburg, Hessen und Niedersachsen und auch in Schleswig-Holstein als Schutzmaßnahme erlaubt. „Als Mund-Nasen-Bedeckung kommt jeder Schutz in Betracht, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern, unabhängig von der Kennzeichnung oder einer zertifizierten Schutzkategorie“, heißt es in der Landesverordnung. Und während in anderen Bundesländer – etwa in Nordrhein-Westfalen – die Schilder nicht als gleichwertiger Ersatz gelten, heißt es in Kiel: Als Schutz in Betracht kommen „aus Stoff genähte Masken, Schals, Tücher, Schlauchschals oder durchsichtige Schutzvorrichtungen aus Kunststoff“.

Laut Robert Koch-Institut ist der Infektionsschutz durch ein Visier zwar nicht genauso sicher wie eine eng am Gesicht anliegende Mund-Nase-Bedeckung, aber offensichtlich sind die Plastikschilde deutlich praktischer im Alltagsgebrauch. Kritikpunkt: Visiere fangen in der Regel nur die direkt auf sie auftreffenden Speicheltröpfchen ab. Feine Schwebepartikel, die Aerosole, könnten sich hingegen in der Luft verteilen.