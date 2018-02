Viel Arbeit für Polizei und Winterdienst : Schnee und Glätte auf den Straßen – Mehr als 100 Unfälle rund um Lübeck

In der Mitte Schleswig-Holsteins ereignet sich eine Unfallserie. Hamburg bleibt von Glätteunfällen verschont.

von dpa/Peter Wüst/shz.de

26. Februar 2018, 12:05 Uhr

Rund um Lübeck haben Schneefall und Eisglätte innerhalb weniger Stunden rund 100 Verkehrsunfälle verursacht. Dies betrifft die Kreise Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein sowie die Hansestadt Lübeck.

Ein BMW-Fahrer wurde auf der A20-Abfahrt „Lübeck Süd Blankensee“ verletzt. Er war von der Fahrbahn abgekommen, sein Auto schleuderte gegen eine Leitplanke und kippte zur Seite. Die Berufsfeuerwehr Lübeck, der Notarzt und die Polizei waren vor Ort. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Bei den übrigen Unfällen der Serie zwischen Sonntagnachmittag und dem frühen Montagmorgen blieb es nach Angaben der Polizei bei Blechschäden.

Jeweils knapp 20 Unfälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei im Bereich Lübeck und dem Kreis Ostholstein – der Überblick:

Sonntag, 25. Februar:

13:30 Uhr: Leichter Unfall im Richard-Strauß-Ring

14:10 Uhr: Unfall in der Weberkoppel. Ein Fahrzeug ist gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen – Blechschaden.

14:20 Uhr: Im Brandenbaumer Feld ist der Räumdienst in ein Fahrzeug gerutscht. Polizei nimmt die Personalien auf

14:30 Uhr: Leichter Unfall in der Adalbert-Stifter-Straße

15:40 Uhr: Parkplatz Stülper Huk. Vier Pkw mit Blechschäden

16:30 Uhr: An der Ausfahrt des Parkplatzes A20/Karkfeld hat sich ein Pkw gedreht

16.50 Uhr: Leichter Unfall Ratzeburger Allee, Ecke Falkenhusener Weg

17.00 Uhr: B104, direkt nach der Mautstation beim Herrentunnel ist jemand gegen eine Laterne gefahren

17:15 Uhr: Rollerfahrer stürzt in der Kronsforder Allee/Ecke St.-Jürgen-Ring

18:00 Uhr: Unfallflucht beim Plaza-Center

18:00 Uhr: Leichter Unfall im Bereich der Unterführung der A20

19:00 Uhr: Leichter Auffahrunfall in der Einsiedelstraße, die Beteiligten streiten sich

20:10 Uhr: Nochmal Parkplatz Karkbrede auf der A20. Ein Wagen hat sich dort gedreht und liegt nun im Graben. Es gibt keine Verletzten

22:30 Uhr: Unfallflucht im Bereich des Ausbildungspark Blankensee

Montag, 26. Februar:

06:30 Uhr: Alleinunfall gegen die Leitplanke kurz vor der Autobahnabfahrt A1/Stockelsdorf

06:40 Uhr: In der Schwartauer Allee wird ein Rollerfahrer angefahren. Er kommt mit Armverletzungen ins Krankenhaus

07:50 Uhr: Leichter Unfall in der Stauffenbergstraße kurz vor der Einmündung zum Heiligen-Geist-Kamp.

08:40 Uhr: In der Reepschlägerstraße fährt ein Pkw beim Abbiegen gegen einen Lkw.

Auch bei Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) wurden schneeglatte Straßen am Morgen mindestens vier Autofahrern zum Verhängnis. Sie blieben laut Polizei ebenfalls unverletzt. „Im Berufsverkehr sollten die Leute besonders vorsichtig sein“, sagte ein Sprecher der Polizei Elmshorn.

Nach einem technischen Defekt liefen am Montagvormittag mehrere Liter Hydrauliköl aus einem Räumfahrzeug des Winterdienstes auf die A21 bei Bad Oldesloe. Daraufhin wurde die Auffahrt Bad Oldesloe Süd in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt.

Foto: dpa

Nachdem der Fahrer des Streufahrzeuges das Leck an einem Schlauch abgedichtet hatte, konnte er die Autobahn wieder verlassen. Im weiteren Verlauf wurde ein Ersatzschlauch an der Hydraulik montiert. Feuerwehrleute der FF Bad Oldesloe sicherten die Einsatzstelle und streuten die Verunreinigungen zur Gefahrenabwehr großflächig mit Bindemitteln ab. Die Reinigung der Autobahn übernahm eine Spezialfirma.

Für den Kreis Ostholstein hat die Polizei eine Übersicht über das Unfallgeschehen angefertigt.

Knapp 20 Unfälle sind die Bilanz für den Zeitraum von Sonntag auf Montag. Auch am Montagvormittag waren die Polizisten im Dauereinsatz.

Sonntag, 25. Februar:

14:20 Uhr: Wildunfall in Ratekau

16:30 Uhr: In Neustadt, Sandberger Weg wird bei einem Unfall die Felge beschädigt

16:30 Uhr: In Neustadt, ein Unfall gegen ein parkendes Fahrzeug

18:40 Uhr: In Ahrensbök, Hörsten, wird ein Reh angefahren

19:20 Uhr: Auch im Bereich Eutin-Fissau wird ein Reh angefahren

20:40 Uhr: Im Stadtgraben in Eutin kommt es zu einem leichten Unfall

22:30 Uhr: Auf der A1 zwischen Pansdorf und Ratekau steht ein nicht mehr fahrbereiter Peugeot nach einem Alleinunfall auf dem Standstreifen

22:30 Uhr: Leichter Unfall auf der Kreisstraße 13. Beamte des Zoll unterstützen und sichern die Unfallstelle mit Blaulicht ab.

Montag, 26. Februar:

02:45 Uhr: Auf der Kreisstraße 13 fährt ein Pkw gegen ein Räumfahrzeug

07:20 Uhr: Auf der A1 wurde im Bereich Pansdorf ein Wagen abgedrängt. Der Verursacher ist flüchtig

07:25 Uhr: Höhe der Abfahrt Eutin steht auf der Autobahn ein Wagen an der Leitplanke

07:30 Uhr: In Stockelsdorf auf der L 184 wurde einer Fahrerin die Vorfahrt genommen, es kommt zum Unfall

07:40 Uhr: Zwischen Stawedder und Gronenberg liegt ein Fahrzeug im Graben. Die Fahrerin ist unverletzt

07:50 Uhr: Leichter Unfall in Groß Timmendorf

08:00 Uhr: Auch in Pansdorf in der Eutiner Straße ist ein Pkw in den Graben gerutscht – niemand verletzt

08:05 Uhr: Auf der A1 zwischen Pansdorf und Ratekau steht ein Ford auf dem Grünstreifen.

08:10 Uhr: Noch in leichter Unfall zwischen Pansdorf und Ratekau auf der A1

08:20 Uhr: Noch ein Pkw auf dem Standstreifen zwischen Eutin und Scharbeutz auf der A1

09:10 Uhr: Von Schönwalde nach Bergfeld liegt in Müll ein Lkw im Graben. Dieser muss mit einem Kran geborgen werden.

In der Hamburger Metropolregion mussten Pendler dann am Montag auch Geduld aufbringen und Wartezeiten in Kauf nehmen. Gleich auf mehreren S-Bahn-Strecken gab es nach Angaben der Deutschen Bahn als Betreiber der S-Bahn Behinderungen und Zugausfälle. In der Polizeieinsatzzentrale liefen seit dem frühen Morgen mehr als 75 Verkehrsunfälle auf, „das ist etwas überdurchschnittlich, aber auch nicht herausragend viel“, twitterten die Beamten. Sie forderten die Autofahrer auf, weiterhin mit Glätte zu rechnen.

Unserer Polizeieinsatzzentrale wurden seit heute um 05:00 Uhr bisher 76 Verkehrsunfälle gemeldet - das ist etwas überdurchschnittlich, aber auch nicht herausragend viel. Bitte rechnet weiterhin mit Glätte! Gute Fahrt! pic.twitter.com/nsknGnvRvF — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 26. Februar 2018

Bei einem Unfall musste die Feuerwehr einen in seinem Auto eingeklemmten Fahrer in Hamburg-Barmbek aus dem Fahrzeug befreien, der mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Von drei weiteren Leichtverletzten wurde einer ebenfalls in eine Klinik gefahren.

Verkehrsdurchsagen im Radio dauerten wegen erneuten Schneefalls am Morgen länger als üblich, der Verkehr kam auf manchen Straßen nur zähflüssig voran. Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg war nach eigenen Angaben seit 2 Uhr nachts mit 900 Einsatzkräften und 350 Fahrzeugen im „Volleinsatz“. Schließlich hatten frostige Nachttemperaturen, Neuschnee und die Restfeuchtigkeit auf den Straßenbelägen „gefährliche Glätte“ auf die Straßen gebracht. Am Vormittag setzte sich die Sonne durch.

Zu der Zeit hatte sich auch im S-Bahn-Verkehr die Lage wieder entspannt. Auf der Strecke zwischen Bergedorf und Aumühle war die Stromversorgung im Berufsverkehr zwischen etwa 8 Uhr und 9.30 Uhr ausgefallen, sagte ein Bahn-Sprecher. Auf der S-Bahn-Strecke S3 zwischen Neugraben und Buxtehude blieb morgens ein Zug liegen, der weitere Verkehr auf dem Abschnitt war bis zum Vormittag nicht möglich. Und ein Haarriss an einer Weiche legte nach Angaben des Sprechers die S-Bahn zwischen Altona und Holstenstraße lahm.

Weil diese Strecken nicht bedient werden konnten, richtete die Bahn vorübergehend Ersatzverkehre mit Bussen und Taxis ein oder verwies im Falle Altona auf Ersatzlinien. Die defekte Weiche müsse repariert werden, sagte ein Bahn-Sprecher. Durch die Ausfälle gab es am Hauptbahnhof dichtes Gedränge, manche U-Bahn war voller als üblich.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

Alle Verkehrsinformationen erhalten Sie auf unserer Seite www.shz.de/verkehr.