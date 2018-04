Studie über Nahrungsmittel : Schleswig-Holsteiner verschwenden jedes Jahr 646.000 Tonnen Lebensmittel

In Deutschland werden pro Jahr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Schleswig-Holstein liegt im Mittelfeld.

von Kerrin Jens

20. April 2018, 15:24 Uhr

Jedes Jahr landen in Deutschland mehr als 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Müll. Eine Verschwendung mit enormen ökologischen Folgen. Die Naturschutzorganisation WWF hat in einem Bundesländervergleich die Lebensmittelverschwendung gegenübergestellt.

Laut der WWF-Analyse gibt es unter den 16 Bundesländern fünf Vorreiter, die bereits seit Längerem und in umfassender Weise das Thema angehen. Diese sind Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Zum Mittelfeld gehören Berlin, Brandenburg, Hessen, Saarland und Schleswig-Holstein. Ferner gibt es einige Nachzügler, die sich erst seit Kurzem auf den Weg gemacht haben oder bislang kaum aktiv geworden sind. Das sind Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Lebensmittelverschwendung im Bundesländervergleich in Tonnen:

Es gibt eine kostenlose App, die gegen die Verschwendung helfen soll. „Too Good To Go“ wird seit kurzer Zeit auch in Schleswig-Holstein genutzt und vernetzt gastronomische Betriebe und Supermärkte mit Kunden. Die können überproduzierte Lebensmittel und Speisen dann zu einem reduzierten Preis kaufen. Doch es gibt noch viel zu tun, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Über die Hälfte der 18 Millionen Tonnen verschwendeter Lebensmittel wäre vermeidbar. Laut WWF-Berechnungen werden so jährlich 2,6 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet, nur um die darauf angebauten Produkte wieder wegzuwerfen. Hinzu kommen unnötig freigesetzte Treibhausgasemissionen in Höhe von 48 Mio. Tonnen. Über 60 Prozent der Verluste entstehen entlang der Wertschöpfungskette – vom Produzenten bis hin zum Großverbraucher wie Gastronomie und Betriebsküche.

„Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Bisher ist es bei dieser vollmundigen Ankündigung geblieben. Wir brauchen ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen, um den Ländern einen Handlungsrahmen zu geben. Ohne dieses wird weiter gutes Essen kiloweise in der Tonne landen“, kritisiert Jörg-Andreas Krüger, Direktor Ökologischer Fußabdruck beim WWF Deutschland. Krüger sieht die neue Bundesregierung in der Pflicht. Noch in der ersten Hälfte der Legislaturperiode müsse eine Strategie zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten entwickelt werden.

Laut WWF ist es zudem ein Problem, dass sowohl die Bundesländer als auch der Bund vor allem die Verbraucher in die Pflicht nehmen und mit Aufklärungskampagnen adressieren. Industrie, Handel und Landwirtschaft müssten viel stärker in den Fokus rücken. „Über 60 Prozent der Verluste entstehen entlang der Wertschöpfungskette – vom Produzenten bis hin zum Großverbraucher. Hier braucht es ein stärkeres Engagement als bisher“, so die Studienkoordinatorin Tanja Dräger de Teran vom WWF. Sie kritisiert zudem eine mangelhafte Überprüfung und Kontrolle der Wirksamkeit. „Es gibt auf Bundesländerebene inzwischen zahlreiche Aktivitäten. Allerdings ist nicht nachvollziehbar, wie effektiv diese Maßnahmen überhaupt sind und ob die Menschen und Unternehmen überhaupt damit erreicht werden. Es braucht endlich verbindliche und messbare Ziele.“