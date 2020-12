Schleswig-Holstein beim Camping-Boom weit vorn

Bei Suchanfragen auf dem ADAC-Portal steht das Bundesland auf Rang 2 / Beliebtester Platz auf Fehmarn

von Frank Jung

02. Dezember 2020, 19:36 Uhr

kiel/berlin | Der Wunsch nach Abstand, Aufenthalt im Freien und eingeschränkte Reisemöglichkeiten ins Ausland: Das hat den Campingplätzen in Deutschland im zu Ende gehenden Jahr einen Rekord-Boom beschert. Die Suchanfragen auf dem Camping-Portal es ADAC, Pincamp, sind gegenüber 2019 um 187 Prozent geklettert. Das hat eine jetzt veröffentlichte Auswertung der Abrufzahlen ergeben. Schleswig-Holstein schwimmt auf der Erfolgswelle ganz oben mit: Es ist das nach Bayern zweitbeliebteste Bundesland bei Reisenden mit Wohnwagen, Wohnmobil und Zelt. Der „echte Norden“ ist unter den Suchanfragen mit vier Campingplätzen unter den Top 10 und zwölf Plätzen unter den Top 100 vertreten.

Als beliebtester Campingplatz Deutschlands geht der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf Fehmarn aus dem Ranking hervor. Die Suchanfragen danach stiegen auf dem ADAC-Portal gegenüber dem Vorjahr um 187 Prozent. Der Automobilclub führt die Top-Position auf das „Allround-Talent“ der Anlage am Fehmarnsund zurück. Der Platz liegt nicht nur direkt an einem 1,3 Kilometer langen Ostsee-Strandabschnitt, sondern bietet sowohl FKK-Campern als auch Gästen mit Hund eigene Strandabschnitte. Sportlern beschert eine Surf- und Tauchschule aufregende Stunden, Golfer können sich über einen 18-Loch-Platz freuen.

In der Top Ten der auf Pincamap am meisten nachgefragten Plätze aus Schleswig-Holstein folgen in absteigender Reihenfolge die Anlagen Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Grube (Kreis Ostholstein), Camping Miramar, Fehmarn, Ostseecamping Familie Heide, Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Ostsee-Freizeitpark Booknis, ebenfalls Waabs, Insel-Camp Fehmarn, Damp Ostseecamping (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Camping Ostsee Katharinenhof, Fehmarn, Naturpark-Camping Prinzenholz, Eutin, sowie Campingpark Augstfelde, Plön.

Uwe Frers, Geschäftsführer der das Portal betreibenden ADAC Camping GmbH, macht allerdings auch eine Kehrseite des Inland-Booms aus: „Die große Nachfrage führte im Sommer auch in Schleswig-Holstein zu teilweise chaotischen Verhältnissen.“ Immer wieder hätten Anreisende wegen Überfüllung vor verschlossenen Plätzen gestanden und unverrichteter Dinge wieder abreisen müssen. „Viele Campingplätze waren von der Flut von E-Mail-Anfragen und Telefonanrufen überfordert“, betont Frers. „Nicht selten erhielten Campingplätze mehrere 100 Anfragen pro Nacht, die Beantwortung war organisatorisch kaum mehr zu bewältigen.“ Die Online-Buchbarkeit von Campingplätzen entwickle sich nach den negativen Erfahrungen mit restlos überfüllten Zielen im Sommer zu einem immer wichtigeren Kriterium für die Beliebtheit. Das ADAC-Portal versammelt rund 2000 Campingplätze.