Lübeck : Scherz bei Junggesellinnenabschied: Rund 7000 Euro Schaden

Bei einem vermeintlichen Scherz im Rahmen eines Junggesellinnenabschieds in Lübeck ist hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hätten vier junge Frauen an der Marienkirche eine große Baukabeltrommel angeschoben. Die schwere Trommel sei über eine Fahrbahn gerollt und auf der anderen Straßenseite gegen ein geparktes Auto geprallt. Bei dem Vorfall am Sonnabend sei nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 7000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frauen, von denen eine nach Zeugenaussagen einen weißen Brautschleier getragen haben soll, setzten lachend ihren Weg fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen und den Teilnehmerinnen des Junggesellinnenabschieds....

