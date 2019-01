„Schande“: Heftiger Streit um Vergabegesetz

Neue Spielregeln für öffentliche Aufträge / Hitzige Debatte im Landtag / Wirtschaft jubelt

von Kay Müller

24. Januar 2019, 20:04 Uhr

Harter Schlagabtausch im Landtag. Nach fast zwei Stunden heftiger Debatte hat eine Mehrheit von CDU, Grünen, FDP und AfD das neue Vergabegesetz des Landes verabschiedet. Darin wird geregelt, was Unternehmen beachten müssen, wenn sie sich für öffentliche Aufträge bewerben.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Hölck, poltert, dass die neue Regelung Arbeitnehmer in ihren Rechten einschränke. „Das ist das schlechteste Vergabegesetz in ganz Deutschland“, ruft er. „Eine Schande für unser Land“ sei das, „ungerecht“ und „unanständig“.

Hölck wie auch sein Kollege Flemming Meyer (SSW) kritisieren, dass durch das neue Gesetz nicht verhindert werde, dass bei einem Betreiberwechsel im Öffentlichen Nahverkehr oder bei der Abfallwirtschaft Mitarbeiter entlassen und andere zu niedrigeren Löhnen eingestellt werden.

Das sei kein Argument, entgegnet Andreas Tietze (Grüne). Denn schon jetzt müssten Busunternehmer deutlich mehr als den Mindestlohn bezahlen, um Fahrer zu bekommen. Zugleich verweist der Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen darauf, dass der bisherige Vergabe-Mindestlohn von 9,99 Euro der höchste in Deutschland sei und auch im neuen Vergaberecht festgeschrieben worden ist.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) erklärt daraufhin, dass durch das neue Gesetz viel Bürokratie abgebaut werde. Durch das alte Tariftreue- und Vergabegesetz sei der Mittelstand „massiv beeinträchtigt worden“. Daher sei es jetzt wieder attraktiver für mittelständische Firmen, sich für Aufträge der Länder und Kommunen zu bewerben. Die Opposition habe nicht beantwortet, welche Arbeitnehmerrechte durch das neue Gesetz geschliffen würden, meint Buchholz. „Wir schaffen jedenfalls keine Sozialstandards ab.“

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner gratulierte Buchholz ironisch „zu diesem reinen FDP-Gesetz“. „Wir wollen nicht das mittelstandsfreundlichste Land werden um den Preis, das arbeitnehmerfeindlichste Land zu sein. Wir wollen das arbeitnehmerfreundlichste Land sein“, sagte Stegner. Notwendig sei ein Mindestlohn von „hoch über zwölf Euro“, damit es für alle Arbeitnehmer auch für eine auskömmliche Rente reiche.

Auch die Wirtschaft begrüßt das Gesetz. „Das neue Vergabegesetz ist nicht nur gut gemeint – es ist auch gut gemacht und damit ein gutes Signal an den Mittelstand in Schleswig-Holstein“, so Michael Thomas Fröhlich vom Unternehmensverband Nord.

„Glückwunsch: Jamaika-Koalition bringt Bürokratiemonster zur Strecke!“ freute sich Handwerkspräsident Thorsten Freiberg. Auch er erwartet wie der UVNord positive Impulse: „Wir sind uns sicher, dass diese kluge und mit Weitsicht getroffene Entscheidung sich in Zukunft auszahlen wird. Keiner der rund 8000 Handwerksbetriebe, die wir vertreten, weint dem alten Tariftreue- und Vergabegesetz (TTG) auch nur eine Träne nach.“

Ein Gesetz

mit Schwächen

Neues Vergaberecht beschlossen

Sie haben verbissen gekämpft – aber am Ende verloren. SSW und SPD im Landtag haben im Schulterschluss mit den Gewerkschaften versucht, die Reform des Vergaberechts zu verhindern. Denn es sei unsozial und fördere Lohndumping, so der Vorwurf. In der Tat hat das Gesetz Schwächen. Denn es schreibt etwa nicht zwingend vor, dass Busfahrer bei einem Betreiberwechsel übernommen werden. Es sei denn, Kommunen sind wachsam und nehmen das in die Ausschreibung auf – so wie gerade in Nordfriesland geschehen.

Auf der anderen Seite war eine Entbürokratisierung des Gesetzes nötig. Kaum ein mittelständischer Betrieb kann sicher nachweisen, dass alles, was aus seiner Produktionskette stammt, ohne Belastung der Umwelt, Lohndumping oder Kinderarbeit zustande gekommen ist.

Es ist wohl die harte Realität, dass man nicht alle Kriterien in das Gesetz aufnehmen kann, damit im Norden nur solche Aufträge vergeben werden, die von vorn bis hinten faire Produktionsbedingungen haben. Schade. Das neue Gesetz schafft Erleichterungen für die Wirtschaft – aber es entlastet nicht unser aller Gewissen. Denn Schleswig-Holstein trägt auch ein bisschen Verantwortung für den Rest der Welt.