Polizei sucht weiter nach Hinweisen : Säugling Leander in Glinde beigesetzt

Die Leiche des Kindes wurde von Schülern bei einer Müllsammelaktion gefunden.

von Yannick Kitzinger

17. April 2019, 10:27 Uhr

Glinde | Nun hat der kleine Leander seine letzte Ruhe gefunden. Der tote Säugling, den Schüler am 22. März bei einer Müllsammelaktion im Glinder Gellhornpark gefundenen hatten, ist am 10. April auf dem Städtischen Friedhof in Glinde bestattet worden.

Die Grabstätte und die Beisetzung wurden durch eine anonyme Spende finanziert, um dem Kind eine angemessene Ruhestätte zu geben und einen Ort zu schaffen, an dem Abschied genommen und Leander gedacht werden kann.

Polizei bittet um Hinweise

Weiterhin versuchen Staatsanwaltschaft und Polizei die zur Herkunft des Säuglings aufzuklären. Telefonische Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Lübeck unter 0451/1314604 entgegen. Darüber hinaus haben die Behörden ein Portal im Internet geschaltet, auf dem – auch anonym – Informationen zu dem Fall hinterlassen werden können.