Weddingstedt : Rundhauber aus den 1960er-Jahren geht in Flammen auf

von Karsten Schröder

14. Oktober 2018, 10:03 Uhr

Weddingstedt | Ein altes Firmenfahrzeug ist am Sonnabend in Weddingstedt (Kreis Dithmarschen) ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 20.20 Uhr in den Alten Landweg gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der MAN-Rundhauber, Baujahr Ende der 1960er-Jahre, bereits in Flammen.

Die Besitzer mussten vom Straßenrand aus zusehen, wie ihr Wagen komplett ausbrannte. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug mit einem Wasser-Schaumgemisch – es entstand vermutlich Totalschaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Feuerwehren Wesseln und Weddingstedt waren mit etwa 30 Kräften im Einsatz.





