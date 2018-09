Nena, Norla, Werner, Tag des Sports : Rund 160.000 Zuschauer bei vier Events in SH

Von der Agrarmesse bis zum Motorsport-Event: Schleswig-Holstein hatte am Wochenende ein pralles Programm zu bieten.

von Jürgen Muhl

02. September 2018, 19:32 Uhr

Das hat es in dieser Ballung noch nicht gegeben. Vier Top-Veranstaltungen an einem Wochenende, und die Rechnung ist für die Veranstalter aufgegangen, wie es gestern hieß. Rund 70.000 Menschen besuchten die Landwirtschaftsmesse Norla auf dem Rendsburger Messegelände. Bis gestern Nachmittag strömten die Besucher durch die Messetore. Aussteller berichten durchweg von „guten Umsätzen“.

An die 50.000 Besucher kamen laut Veranstalter zu den Events rund um das „Werner-Rennen“ auf dem Flugplatz in Hartenholm (Kreis Segeberg). Ein großer Erfolg war der Auftritt von Otto Waalkes am Donnerstagabend. Höhepunkt aber war gestern Nachmittag die Wiederholung des Rennens von 1988 zwischen Holgi in einem Alt-Porsche und Brösel, Schöpfer der legendären „Werner“-Figur, auf seiner Horex, die seit Monaten in der Werkstatt von Brösel nahe Bordesholm fit gemacht wurde. Brösel gelang die Revanche. Mit einer guten Länge Vorsprung ging die Horex durchs Ziel. Holgi, der mit seinem roten Porsche nicht so recht in Gang kam, beklagte die kurze Distanz von nur rund 200 Metern. „Ein paar hundert Meter mehr und ich hätte gewonnen.“ Als Veranstalter fungierten Thomas Jensen und Holger Hübner, die Gründer und Betreiber des Wacken Open Air.

Um die 35.000 sportbegeisterte Menschen besuchten gestern den „Tag des Sports“, der rund ums das „Haus des Sports“ in Kiel am Winterbeker Weg stattfand. Veranstalter ist in jedem Jahr der Landessportverband (LSV), dessen Mitarbeiter dieses Event mit „hohem Engagement“ organisieren, wie es LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen formuliert. Der LSV präsentierte fast alle Sportarten, die in Schleswig-Holstein betrieben werden.

Direkt an der Flensburger Förde lockte Popsängerin Nena am Sonnabend rund 4000 Gäste zu ihrem Auftritt unter freiem Himmel an. Veranstalter war die Nord-Ostsee-Sparkasse (Nospa).