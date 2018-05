Himmelfahrts-Wochenende : Rum-Regatta und Hafengeburtstag: Das sind die Events in SH und Hamburg

Es wird gesegelt, gesurft, gefeiert und mit Äxten geschmissen – Tipps für die Veranstaltungen am Wochenende.

von Finn-Ole Schröder

09. Mai 2018, 21:36 Uhr

Am Donnerstag ist Himmelfahrt, der Feiertag, an dem nach christlichem Glauben Jesu gedacht wird, der an jenem Tag die Erde verließ und in den Himmel auffuhr. Hierzulande feiern viele gleichzeitig den Vatertag. Zahlreiche Events in Schleswig-Holstein und Hamburg bieten der Bollerwagen-Tour eine Alternative.



Föhr-Cup

Foto: Freddi

Am Donnerstag startet die Windsurf-Regatta auf der Insel Föhr. Der Start des dreitägigen Events ist für den Himmelfahrtstag morgens um 9 Uhr geplant. Der 38. Föhr-Cup findet am Nieblumer Surfstrand statt.

Den mittlerweile historischen Regatta-Pokal gibt es für die schnellste während der drei Tage gefahrene Runde, weiteres Edelmetall erhalten in den Wertungsklassen Jugendliche, Erwachsene und Master. Ein Rahmenprogramm, zum Beispiel in Form eines Stand-Up-Paddel-Rennens, rundet die Veranstaltung ab.



Rum-Regatta in Flensburg

Die ersten Segler sind schon unterwegs, die letzten werden im Laufe des Freitags eintreffen – der Museumshafen lädt übers Wochenende zum ältesten und beliebtesten Hafenfest Flensburgs. Rund 100 historische Segelfahrzeuge aus dem frühen 20. und späten 19. Jahrhundert kommen dieses Jahr aus England, Schweden, Dänemark und Deutschland nach Flensburg.

Vorsichtshalber ist die Regatta als unernste Geschwaderfahrt deklariert: Wer auf der Rennbahn unziemlichen Ehrgeiz zeigt, wird abends bei der Preisvergeudung mit Schmähpreisen eingedeckt. Den begehrten Rum aus der Magnum-Flasche bekommen traditionell immer nur die Zweiten.



Hamburger Hafengeburtstag

Von Donnerstag bis Sonntag wird der 829. Geburtstag des Hamburger Hafens gefeiert. An der Hafenmeile rund um die Elbphilharmonie stehen zahlreiche Buden und Bühnen. Es werden einige große Musik-Acts erwartet.

Am Freitag (22.15 Uhr) sind Marquess auf der Rewe-Bühne. Die Band macht spanische Musik und hat gerade ihr neues Album „En Movimiento“ veröffentlicht.

Am Samstag (20.30 Uhr) spielt Oceana auf der Rewe-Bühne. 2012 steuerte sie den Song „Endless Summer“ zur Fußball-Europa-Meisterschaft bei.

Heringstage in Kappeln

In Kappeln lockt von Donnerstag bis Sonntag das größte Volksfest der Schleistadt Tausende Besucher an die Hafenmeile. Ins Leben gerufen wurde das Ereignis zum Erhalt des historischen Heringszauns. Eingeläutet wird die Veranstaltung traditionell mit der Heringswette. Wer das Fanggewicht des Netzes am Heringszaun am besten schätzt, wird Heringskönig.

Mitwetten dürfen allerdings nur prominente Gäste. Im letzte Jahr gewann Gerhard Ulrich, der Landesbischof der Nordkirche.

Foto: dpa/Jens Büttner

Während der Festtage präsentieren sich zahlreiche Kappelner Vereine und Verbände sowie viele Schausteller und Markthändler. Auf zwei Bühnen gibt es Livemusik und ein vielfältiges Rahmenprogramm.



Wikinger in Eekholt

Und auch im Wildpark Eekholt wird es von Himmelfahrt bis Sonntag bunt: Die Wikinger fallen ein. Zwischen mittelalterlichen Zelten gibt es täglich Schaukämpfe und Mitmachaktionen. Dazu gehören Bogenschießen, Axtwerfen, Holzmesserschnitzen, Speckstein- und Hornschleifen sowie spezielle Bastel- und Spielangebote für Kinder wie etwa das Drachenbootangeln.



Geheimnis Dunkle Materie

Foto: imago/UPI Photo

Am Freitag um 17 Uhr beginnt im Mediendom Kiel die Jagd nach den Bausteinen des Kosmos. Rund ein Viertel des gesamten Universums besteht aus einer geheimnisvollen dunklen Materie. Die Menschen wissen: Sie ist da, doch sie wissen nicht, woraus sie besteht. Teilnehmer können sich anschaulich vor Augen führen, woher die Kenntnis von der Existenz der Dunklen Materie kommt. Hier gibt es Tickets.

Direkt im Anschluss beginnt die Veranstaltung „Planeten – Expedition ins Sonnensystem“. Besucher werden auf eine Reise zum Mars, Saturn und Jupiter mitgenommen.



Grand Prix Party – ESC 2018, Hamburg Reeperbahn

Auf dem Spielbudenplatz auf St. Pauli wird am Samstag wieder der Eurovision Song Contest live übertragen. Um 20.15 Uhr beginnt zunächst der „Countdown für Lissabon“, ab 21 Uhr wird dann das Finale des Musikwettbewerbes gezeigt und im Anschluss startet die „Grand Prix Party“. Moderatorin Barbara Schöneberger begrüßt auf der Bühne Max Giesinger, Lotte, Revolverheld, Mary Roos, Mike Singer, voXXclub, Simple Minds, Sasha und Namika.

Für Deutschland tritt der in Dollerup aufgewachsene Michael Schulte an. „You Let Me Walk Alone“ hat er für seinen verstorbenen Vater geschrieben.

Verkaufsoffene Sonntage

Eckernförde

Kappeln



Flohmärkte am Sonntag