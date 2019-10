Sympathie für Schlachthof-Blockade : Rüffel aus Kiel irritiert Polizei

Polizeisprecher mit Sympathie für Schlachthof-Blockade: Gewerkschaft kritisiert öffentliche Rüge des Innenministeriums als „zu heftig“

von Eckard Gehm

24. Oktober 2019, 19:49 Uhr

Kiel | In der Landespolizei herrscht Irritation über die öffentliche Rüge des Innenministeriums an einem Pressesprecher der Polizei. Verfasst haben die entsprechende Mitteilung Innenstaatssekretär Torsten Geerdts (CDU) und Landespolizeidirektor Michael Wilksen.

Am Montag hatten Tierschützer einen Schlachthof in Kellinghusen (Kreis Steinburg) besetzt, der zum Tönnies-Konzern gehört. Sie ketteten sich an, der Betrieb stand still. Die Polizei durchtrennte einige der Ketten, trug Teilnehmer davon. Polizeisprecher Stefan Hinrichs (Foto) gab etliche Interviews, der NDR sendete davon diese Sätze: „Persönlich finde ich das Verhalten der jungen Leute sehr gut, dass sie so mutig sich für das Tierwohl einsetzen. Infrage steht natürlich, ob das mit Straftaten einhergehen muss, aber: Grundsätzlich finde ich es sehr schön, dass die Tiere hier Anwälte gefunden haben.“

Eine Blockade begrüßen, anstatt zu räumen? Hinrichs bekam mächtig Ärger vom Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, musste eine Klarstellung schreiben, die am Tag darauf veröffentlicht wurde. Darin bedauert er „ausdrücklich“ seine persönliche Meinungsäußerung und erklärt: „Die Landespolizei unterliegt der Neutralitätspflicht.“

Das Eingeständnis des Fehlers reichte Geerdts und Wilksen nicht. Sie schrieben in ihrer Mitteilung, offenbar mit Blick auf die übrigen Sprecher im Land: „Persönliche Sympathiebekundungen für Initiatoren und Teilnehmer von Protestkundgebungen, bei denen, wie in diesem Fall, der Betrieb eines Schlachthofs gestört wird, haben zu unterbleiben.“ Und: „Es wird sich nicht wiederholen, dass Pressesprecher unserer Landespolizei nicht zwischen offiziellem Auftrag und persönlicher Meinung unterscheiden können.“ Dieser öffentliche Rüffel kam innerhalb der Polizei nicht gut an. Torsten Jäger, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, sagt: „Die Sache war in Itzehoe aufgearbeitet worden, eigentlich erledigt. Was dann noch aus dem Innenministerium kam, war eine viel zu heftige Reaktion.“

Nur warum? Nach Informationen unserer Zeitung hatten sich sowohl Tönnies als auch der Bauernverband beschwert. Tönnies bestreitet das, der Bauernverband nicht. Sprecherin Kirsten Hess: „Unser Präsident hat bei Innenminister Grote angerufen.“ Allerdings seien keinerlei Konsequenzen gefordert worden.

Gleichwohl muss Hans-Joachim Grote (CDU) dieses Telefonat so verstanden haben. Gab also ausgerechnet der Minister, der bei Verfehlungen von Beamten stets seine Fürsorgepflicht ihnen gegenüber betonte, das „Go“ für die öffentliche Rüge? Aus dem Innenministerium heißt es dazu: „Staatssekretär und Landespolizeidirektor haben entschieden, diese klarstellende Erklärung abzugeben.“ Weil in einer breiten Öffentlichkeit der Eindruck entstanden sei, die Polizei verhalte sich bei der Abarbeitung der Blockade nicht rechtskonform und unabhängig.

Stefan Hinrichs ist vorerst nicht im Dienst. Er solle zu Ruhe kommen, heißt es von der Direktion Itzehoe. Das Innenministerium beantwortet die Frage nach seinem Verbleib so: „Wir machen grundsätzlich keine konkreten Angaben zu An- oder Abwesenheitsgründen – zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen der Landespolizei.“