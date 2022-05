Himmelfahrtwochenende : Rückreiseverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein

Volle Straßen hat es in Hamburg und Schleswig-Holstein zum Ende des langen Himmelfahrtwochenendes gegeben. Nach Angaben der Verkehrsleitstelle Hamburg staute es sich am Sonntag auf der A7 kurz hinter Quickborn bis zum Elbtunnel und auf der A1 zwischen dem Kreuz-Ost und Harburg. Auch stadtauswärts waren viele Autos zwischen dem Heidenkampsweg und den Elbbrücken unterwegs.

Der Rückreiseverkehr machte sich auch in Schleswig-Holstein bemerkbar. Auf der A1 bei Neustadt-Pelzerhaken standen die Reisenden zeitweise über 20 Kilometer. Und auch auf der A20 bei Lübeck staute es sich kilometerlang. Die Leitstelle Nord in Flensburg meldete hingegen „freie Fahrt“. Auf Sylt gab es längere Schlangen vor dem Autozug in Westerland, welc...

