Rezepte gesucht : Rouladen, Matjes, Eintopf: Futtern wie bei Muttern

Machen Sie mit! Für unser neues Kochmagazin mit den leckersten Aufläufen, Suppen und Eintöpfen suchen wir Ihr Lieblingsrezept. Vom Kartoffelauflauf über Kohlsuppe bis hin zum Erbseneintopf – senden Sie uns die Anleitung für Ihr liebstes Gericht und lassen Sie alle an Ihrer Kreation teilhaben! Zusammen mit der Kochschule Kochspaß aus Holm kochen wir die Gerichte nach. Die besten Rezepte werden mit dem Namen des Autors veröffentlicht. Jeder Einsender eines abgedruckten Rezeptes erhält als Dankeschön ein Exemplar des neuen Magazins, welches im Herbst erscheint. Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Rezepte! Senden Sie Ihr Rezept mit Ihren Kontaktdaten bis zum 29. Juni an: sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, Kristin Faßheber, Damm 9-19, 25421 Pinneberg oder per E-Mail an kristin.faßheber@shz.de oder gleich online unter www.shz.de/lieblingsrezept