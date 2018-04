Bad Oldesloe : Retwischfeld: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand

Anwohner hatten den Brand entdeckt und kurz nach 18 Uhr den Notruf gewählt. Der Dachstuhl brannte komplett aus.

28. April 2018, 21:17 Uhr

Bad Oldesloe | Ein Feuer hat am Sonnabend den Dachstuhl eines Hauses am Ziegeleiweg im Bad Oldesloer Ortsteil Rethwischfeld komplett zerstört. Anwohner hatten den Brand entdeckt und kurz nach 18 Uhr den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr kurze Zeit später am Einsatzort eintraf, brannte der Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes an einem ehemaligen Trafohaus und wenige Meter neben der Brandstelle ein größerer Haufen mit Knick- und Altholz.

Außerdem hatte eine Familie dort einen Grilltisch und einen Gaskocher aufgebaut. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen beider Feuerstellen ab. Dazu war auch die Drehleiter an der Brandstelle eingesetzt. Nahestehende Gebäude wurden mit einer Riegelstellung geschützt.

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei nahm am Brandort ihre Ermittlungen auf und hat mögliche Zeugen befragt.

