Polizei sucht Zeugen : Rettungsgassen-Rambo auf der A7

Nach einem Unfall bei Bönningstedt bildeten Autofahrer eine Rettungsgasse – bis auf einen Golffahrer, der gleich den nächsten Unfall verursachte

von shz.de

05. Oktober 2018, 17:21 Uhr

Bönningstedt | Am Freitag Mittag gegen 13 Uhr ereignete sich auf der A 7 kurz vor dem Parkplatz Bönnignstedt in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall. Im dortigen Baustellenbereich kam es zum Stau, die Autofahrer bildeten eine Rettungsgasse. Alle – bis auf einen 43-jährigen Golffahrer. Der nutzte den Platz, um zu überholen und geriet dabei mit seinem Pkw gegen einen rechts stehenden Fiat Punto. Er fuhr an der linken Fahrzeugseite des Punto wie auf einer Rampe schräg entlang und kollidierte dann mit einem vor dem Punto stehenden Lkw. Dessen 22-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro. Wegen der gefährdenden Fahrweise des Golffahrers bittet die Autobahnpolizei Neumünster Zeugen, die den Unfallhergang genau beobachtet haben oder denen der Golf schon vorher aufgefallen ist, sich unter der Tel.-Nr. 04321 9450 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?