Harrislee : Rentner übergibt Enkeltrick-Betrügern 20.000 Euro – Zeugen gesucht

Seit gut zwei Wochen sind die Anrufe von falschen Polizisten und Enkeln in Flensburg und Harrislee massiv angestiegen.

von shz.de

20. Februar 2019, 17:24 Uhr

Harrislee | Am Montag, den 18. Februar, wurde ein 89-jähriger Rentner in Harrislee bei Flensburg Opfer des Enkeltricks.

Gegen 16 Uhr übergab er mehr als 20.000 Euro vor den Hochhäusern in der Straße „Hohe Mark“ in einer schwarzen Ledertasche an eine Frau. Zuvor holte der Rentner in einem von den Betrügern bestellten und nicht näher bekannten Taxi (gelbe Fahrzeugfarbe, dunkleres Dach) das Geld von seinem Geldinstitut in der Flensburger Innenstadt ab.

Seit gut zwei Wochen sind die Anrufe von falschen Polizisten und Enkeln in Flensburg und Harrislee massiv angestiegen.

Der Fahrer des Taxis, der die Tour von „Hohe Mark“ nach Flensburg und zurückgefahren gefahren ist, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die die Geldübergabe, fremde Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Beobachtungen gesehen haben. Die Frau von der Geldübergabe soll ungefähr 20 bis 25 Jahre alt und 160-165cm groß sein. Sie hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise bitte an das Kommissariat 8 unter 0461-4840.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?