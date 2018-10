Polizei sucht Zeugen : Regionalzug auf der Marschbahn mit Stein beworfen

Eine erste Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

von Karolina Meyer-Schilf

23. Oktober 2018, 13:37 Uhr

Bredstedt | Unbekannte Täter haben am Montagabend (22. Oktober) einen Regionalzug auf dem Weg nach Westerland mit einem Stein beworfen. Dabei wurde eine Seitenscheibe beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr im Bereich Bredstedt. Eine Streife der Bundespolizei konnte bei der eingeleiteten Nahbereichsfahndung keine Täter feststellen. Daher sucht die Bundespolizei nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit zwischen Hattstedt und Bredstedt Personen an den Bahngleisen gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Flensburger Bundespolizei unter der Nummer 0461/3132-202 erbeten.

Auch wenn bei dem aktuellen Fall keine Reisenden durch Glasscherben zu Schaden kamen, weist die Bundespolizei auf die Gefährlichkeit von Steinwürfen hin: Es handle sich hierbei nicht um einen "Dumme-Jungen-Streich". Reisende könnten erheblich verletzt werden, zudem kommen neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Ansprüche hinzu.

