Wetter : Regen und teils Gewitter im Norden

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich in den kommenden Tagen auf Regen einstellen. Am Samstag gibt es wiederholt Schauer und teils Gewitter bei Höchstwerten von etwa acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

In der Nacht zum Sonntag könne es vor allem an der Küste noch Schauer geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen null und zwei Grad, auf den Inseln zwischen zwei und vier Grad. Verbreitet kann es leichten Frost in Bodennähe geben. Am Sonntag soll es wechselnd bewölkt werden mit Schauern. Zum Abend hin wird es laut der Vorhersage freundlicher. Die Tageshöch...

