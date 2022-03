Verkehr : Reederei: Neue Fährverbindung von Norddeich nach Helgoland

Mit einer neuen Fährverbindung sollen Gäste ab Anfang Mai auch von der ostfriesischen Küste aus die Hochseeinsel Helgoland erreichen. Die Reederei Norden-Frisia will ab dem 2. Mai den Katamaran „Adler Jet“ für diese Strecke einsetzen. Das Schiff soll wöchentlich von samstags bis mittwochs ab Norddeich (Landkreis Aurich) über die Insel Norderney bis nach Helgoland und wieder zurück verkehren, wie ein Reederei-Sprecher am Freitag auf dpa-Anfrage sagte. Die Fahrtzeit beträgt demnach rund 2,5 Stunden. An Bord des rund 41 Meter langen Schiffes haben 267 Passagiere Platz.

Zuletzt war der Katamaran im Seegebiet der norwegischen Lofoten eingesetzt. Der Katamaran sei aufgrund seines geringen Tiefgangs ausgezeichnet für das flache Wattenmeer-Fahrwasser geeignet, sagte der Reederei-Sprecher. Mit dem neuen Angebot wolle die Reederei eine registrierte Nachfrage von Reisegästen mit Ziel Helgoland bedienen. Auch von anderen nord...

