Segelschulschiff aus Kiel : Reaktionen zur Sanierung der Gorch Fock: „Der BER Schleswig-Holsteins“

Die Sanierung der Gorch Fock wird teurer. Für viele ist der Preis mit 135 Millionen Euro nun deutlich zu hoch.

von Maximilian Matthies

21. März 2018, 12:02 Uhr

Kiel | Sie ist das schwimmende Wahrzeichen der Bundeswehr: die Gorch Fock. Fast alle Offiziere haben auf dem Segelschulschiff aus Kiel ihre Ausbildung absolviert. Nun soll der 60 Jahre alte Dreimaster für 135 Millionen Euro saniert werden, zuerst waren 75 Millionen im Gespräch. Doch auch die gestiegenen Kosten ist das Verteidigungsministerium bereit zu zahlen. Während dies für die Marine eine gute Nachricht ist, ist vielen Kommentatoren der Aufschlag deutlich zu hoch. Sie vergleichen das Segelschulschiff schon mit dem Milliardenloch Berliner Flughafen.

Nach deutlich gestiegenen Reparaturkosten war zuletzt auch über eine Stilllegung des Schiffs und einen Neubau diskutiert worden. Dieser wäre nach Angaben des Ministeriumssprechers aber frühestens im Jahr 2025 fertiggestellt gewesen. Bis dahin hätte die Ausbildung auf einem angemieteten Segelschulschiff stattfinden müssen. Allerdings ließe diese Lösung unter anderem das Arbeiten der Anwärter in der Takelage nicht zu.

Der Kommandant der „Gorch Fock“ zeigte sich erleichtert angesichts der aktuellen Entwicklungen. „Nach langer Zeit der Flaute ist wieder Wind zu spüren“, sagte Nils Brandt. „Das tut gut, denn die ,Gorch Fock' erfüllt einen ganz wesentlichen Auftrag zur Ausbildung unseres Nachwuchses.“

Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) bezeichnet die Entscheidung für die Fortsetzung der Sanierung als „notwendig“. Er habe sich in Bremerhaven selbst ein Bild von der Gorch Fock im Dock gemacht. Das Schiff habe noch seinen alten Kiel, ansonsten sei es neu. Das Geld dafür auszugeben sei richtig, weil das Schiff entsprechend lange halte werde, sagte Schlie. Den Auftrag für die Instandsetzung der „Gorch Fock“ hatte die Elsflether Werft in Niedersachsen erhalten, die aber ein Dock in Bremerhaven nutzt. Seit Januar 2016 liegt das Schiff dort.

Während das Verteidigungsministerium die teure Sanierung des Segelschulschiffes hauptsächlich mit den Anforderungen an die Marinausbildung begründet, zählt für einige auch die Tradition.

Tradition hin oder her – für den Bund der Steuerzahler (BdStr) sind die 135 Millionen Euro für die Sanierung verbranntes Geld. Rainer Kersten, Geschäftsführer beim BdStr, sagte, es sei damit jetzt genau das eingetreten, was alle schon seit Jahren befürchtet hätten: „Nämlich dass noch mal viel mehr Geld in diesen rostigen Kahn gesteckt werden muss.“ Das sei ein Ärgernis. „Dieses Geld fehlt, um die Bundeswehr einsatzbereit zu machen, um unsere Bündnisverpflichtung zu erfüllen“, so Kersten.

Der BdStr ist mit der Meinung, das Geld sollte an anderer Stelle in die Bundeswehr investiert werden, nicht allein.

Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr leidet unter mangelndem Material, die Truppe unter zu wenig Geld und das Verteidigungsministerium gibt 135 Mio € für ein Segelschiff aus. #GorchFock — Sebastian Zajonz (@szajonz) 21. März 2018

Für viele ist der Preis der Sanierung einfach zu hoch.

die Gorch Fock, der BER Schleswig-Holsteins — alex@visualizers_FFM (@visualizers_ffm) 20. März 2018

Einige vergleichen die hohen Sanierungskosten sogar schon mit dem Preis für die Millionenjacht „A“ des Russen Andrej Melnitschenko, die in Kiel gebaut wurde und etwa 450 Millionen Euro kostete.

Weit ist man nicht mehr vom Anschaffungspreis der "a" entfernt. :-) "Gorch Fock": Sanierung verschlingt weitere Millionen https://t.co/4s4Fa4XMM7 — Sebastian Duden (@Fischkopp75) 21. März 2018

Auch lohnt sich ein Vergleich zwischen EU-Geldern, die in die Digitalisierung fließen und den Sanierungskosten.

Bis 2020 stehen von der EU 120.000.000€ zur Finanzierung von Geräten für kostenlose öffentl. Wi-Fi-Dienste in der GANZEN sowie in & zur Verfügung. #WIFI4EU



vs.



Sanierung militär. Segelschulschiff #GorchFock 135.000.000€.



*hysterischeLache* #Digitalisierung pic.twitter.com/kfYxodHGvV — Ben ベン (@832632) 20. März 2018

Wer rechnen kann, erkennt, dass eine Fahrt der Gorch Fock in den kommenden Jahren ziemlich teuer wird.

Bis 2010 hat die #Gorchfock 156 Fahrten gemacht. 136Mio € bei 3 Fahrten pro Jahr macht 36 weitere Fahrten bis 2030. 3,7Mio€ pro zukünftige fahrt plus Betriebskosten. Junge junge junge junge junge junge junge — ragingSebo (@ragingSebo) 20. März 2018

Eine berechtigte Frage ist wohl auch, warum eigentlich nicht gleich ein neues Schiff gebaut wird?