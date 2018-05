Ratzeburg : Rauchentwicklung in Chemie-Betrieb löst Großeinsatz in Lauenburg aus

Es hat eine chemische Reaktion in einem Mischbehälter eines Chemie-Unternehmens gegeben.

von shz.de

04. Mai 2018, 10:23 Uhr

Ratzeburg | Eine Rauchentwicklung nach einer chemischen Reaktion in einer Firma in Lauenburg hat am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Bis zu 200 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Es habe eine chemische Reaktion in einem Mischbehälter eines Chemie-Unternehmens gegeben.

Dabei sei eine geringe Menge einer Chemikalie ausgetreten, und es habe eine Rauchentwicklung gegeben, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Den Großeinsatz begründete der Sprecher damit, dass anfangs die Situation unklar gewesen sei. Schnell habe sich aber herausgestellt, dass weniger Einsatzkräfte benötigt wurden.

