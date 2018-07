In der sechsten Folge versucht sh:z-Reporter Sven Raschke sich im „Casting-Sport“.

von Sven Raschke

15. Juli 2018, 20:37 Uhr

Rangeln auf dem Rasen? Fische fängt man so wohl nicht. Das ist für unseren vegetarischen Reporter aber gar nicht so schlimm. In Kiel wird er in die Geheimnisse des „Casting-Sports“ eingeweiht. Und einen dicken Fisch angelt er am Ende doch noch.