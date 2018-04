Neumünster und Schleswig : Puigdemont und die Justiz in SH: Wer entscheidet jetzt was?

Es gibt zwar Kategorien schwerer Straftaten, bei denen ein Verdächtiger meist ohne tiefere Prüfung der Auslieferungsgründe überstellt wird – etwa bei Terrorismus, Sabotage, Cyberkriminalität oder Menschenhandel. „Die Delikte, die Herrn Puigdemont vorgeworfen werden, fallen allerdings nicht darunter“, sagt der Kölner Strafrechtsexperte Nikolaos Gazeas. Daher muss in diesem Fall von einem Gericht geprüft werden, ob die vorgeworfene Tat auch in Deutschland als Straftatbestand eingestuft ist oder nicht – also ob die Tat auch strafbar ist, wenn sie hierzulande verübt worden wäre.