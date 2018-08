Fast 400 Kilo Cannabis produziert : Prozess gegen 13 Angeklagte wegen Anbau und Handel mit Drogen

Die Hauptangeklagten und die Plantagenbetreiber erzielten laut Anklage Erlöse von insgesamt fast 1,5 Millionen Euro.

von dpa

27. August 2018, 07:30 Uhr

Flensburg/Schleswig | Wegen des bandenmäßigen Anbaus und Handels von Cannabis müssen sich 13 Angeklagte von Montag (09.15 Uhr) an vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Sie sollen in den Jahren 2008 bis 2016 fast 400 Kilogramm Cannabis produziert haben. Insgesamt wurden 210 Taten angeklagt.

Verhandelt wird wegen der Vielzahl an Prozessteilnehmern im Oberverwaltungsgericht in Schleswig. Hier gibt es anders als in Flensburg einen Verhandlungssaal, der groß genug ist.

Die Hauptangeklagten und die Plantagenbetreiber erzielten laut Anklage Erlöse von insgesamt fast 1,5 Millionen Euro. Davon sind nach Gerichtsangaben die Kosten etwa für Strom, Heizung und Düngemittel abzuziehen. Die drei angeklagten Weiterverkäufer erzielten Erlöse von nahezu zwei Millionen Euro. Auch hier wurden die Aufwendungen noch nicht abgezogen.