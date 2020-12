Privatvermieter verlangen Hilfen

Viele private Betreiber von Ferienwohnungen fordern Corona-Hilfen und fühlen sich von der Regierung vergessen – die winkt jedoch ab

02. Dezember 2020, 19:34 Uhr

St. Peter-Ording | Andrea Gummert-Weist ist stinkesauer. „St. Peter ist voller Ferienwohnungsbesitzer – und wir können unsere Wohnungen nicht öffnen“, schimpft die Vermieterin aus dem Nordseeheilbad. Sie und nach eigenen Angaben viele hundert Mitstreiter haben sich jetzt in einem offenen Brief an Bundes- und Landesregierungen gewendet, in dem sie Unterstützung fordern. „Leider hat man uns bei den bisherigen Hilfen augenscheinlich komplett ignoriert. Daher stehen viele von uns nun vor der Privatinsolvenz oder sind schon insolvent. Soll dieser wichtige Wirtschaftszweig nicht komplett zusammenbrechen, ist es wichtig, dass wir Hilfen bekommen, um die wir an dieser Stelle dringend bitten“, heißt es in dem Brief. Mindestens 70 Prozent der Vermieter seien Privatleute, die die Politik vergessen habe.

Andrea Gummert-Weist sagt, dass sie auf die Hilfen dringend angewiesen sei. Sie lebe von den Einnahmen, die sie aus den sechs Ferienwohnungen erzielt, die sie seit Jahren vermietet. Doch weil sie keinen Gewerbeschein hat, gilt sie als Privatvermieterin und hat keinen Anspruch auf Corona-Hilfen. Dabei sei sie in der gleichen Notlage wie Hotels und Gaststättenbetreiber, klagt die Vermieterin. Sie habe zwei 450-Euro-Kräfte, die sie weiter halten will und daher auch bezahlen muss. Dazu habe sie Kredite zu bedienen. „Es wird immer gesagt, dass wir als Ferienhausbesitzer ja vermögend seien und die Immobilien als Besitz haben – dabei verkennt die Politik, dass die Häuser oft belastet sind und als Alterssicherung dienen.“ Ihr würden jedenfalls keine Kredite, sondern nur Direktzahlungen helfen – wie sie die Betreiber von Hotels und Gaststätten im November und Dezember bekommen sollen. „Die Einnahmeverluste aus dem ersten Lockdown haben wir auch im Sommer kaum aufholen können“, sagt Andrea Gummert-Weist. „Und der Dezember ist ein Haupt-Einnahme-Monat. Ich war über Silvester komplett ausgebucht – das bricht nun alles weg.“ Wie es weiter geht, sei unklar. „Lange halte ich das jedenfalls nicht mehr durch“, so die Vermieterin, die sich auch schon erfolglos an die Landesregierung gewandt hat. Es gehe darum, die medizinische Notfallsituation in den touristischen Orten zu vermeiden, heißt es in einem Brief aus dem Wirtschaftsministerium.

Andrea Gummert-Weist fehlt da eine Perspektive. Zum Biike-Brennen im Februar habe sie viele Reservierungen. „Und wir können ja öffnen, bei uns sind die Wohnungen abgeschlossen, wir haben Safes für die Schlüssel, alle Abstandsregeln und Hygienekonzepte werden eingehalten.

An touristische Beherbergung sei derzeit nicht gedacht, nur an Verwandtenbesuche zu Weihnachten an zwei aufeinander folgenden Übernachtungen, sagt hingegen Ministeriumssprecher Harald Haase. „Erst wenn das Infektionsgeschehen insgesamt deutlich reduziert ist, wäre über eine Aufhebung des derzeit geltenden Beherbergungsverbots nachzudenken. Im Moment gilt das Motto: So wenig Kontakt wie möglich, und das Reisen, wenn’s irgend geht, vermeiden.“

Allerdings gelte das eben nicht für Zweitwohnungsbesitzer, die ihre Immobilien selbst nutzen. Denn denen die Nutzung ihres Eigentums zu untersagen, sei ein schwerwiegender Eingriff in die Bürgerrechte. Andrea Gummert-Weist: „Ich kann die Zweitwohnungsnutzer verstehen, aber manchmal fühle ich mich wie in einer Zweiklassengesellschaft.“