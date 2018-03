Kreis Herzogtum-Lauenburg : Pony versinkt in Aumühle im Schlamm

Das Tier steckte bis zum Bauch im Morast fest. Die Feuerwehr musste es befreien.

von Peter Wüst

19. März 2018, 15:33 Uhr

Aumühle | In einer langwierigen Aktion haben Feuerwehrleute in einem Waldstück bei Aumühle (Kreis Herzogtum-Lauenburg) ein Pony gerettet, das bis zum Bauch in einem Schlammloch versunken war.

Das Missgeschick passierte bei einem Ausritt parallel zur Aue, zwei Reiterinnen waren dort mit ihren Tieren unterwegs. Plötzlich steckte Pony „Luisa“ im Schlamm fest und sackte danach schnell bis zum Bauch im Morast ein. In ihrer Not riefen die beiden Reiterinnen nach der Feuerwehr. Fünfzehn Feuerwehrleute und drei Fahrzeuge rückten aus Aumühle an.

Während die beiden Reiterinnen von den Einsatzkräften betreut wurden, brachten die Feuerwehrleute Steckleitern in Stellung, um nicht selbst im Schlamm zu versinken. Mit Schaufeln gruben die Feuerwehrleute ein Loch und zogen einen Schlauch unter dem Tier hindurch. Mit einem Greifzug und einem Seil gelang es den Feuerwehrleuten, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

