Lübeck : Polizist schießt 22-Jährigen an

Der Mann soll mit einem Messer auf zwei Beamte losgegangen sein.

21. September 2018, 17:09 Uhr

Lübeck | Nach Angaben der Polizei Lübeck ist es am Donnerstagabend zu einem Angriff auf zwei Beamte gekommen. Beide wurden per Notruf zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem 53-Jährigen gerufen.

Während der „Sachverhaltsaufnahme“ soll der 22-Jährige im Flur aggressiv geworden sein und die eingesetzten Beamten angegriffen haben. Nach eigenen Angaben setzten die Polizisten Pfefferspray ein, trotzdem hätte der Mann in der angrenzenden Küche zu einem Messer greifen können und sei zurück in den Flur und auf die Beamten zu gelaufen. Da der 22-Jährige trotz Aufforderung nicht zurückwich, habe einer der Beamten zwei Schüsse abgegeben. Der Mann erlitt eine Streifschussverletzung im Bauchbereich und eine Verletzung am Arm.

Diese Angaben sind allerdings noch nicht endgültig geklärt. „Der genaue Ablauf des Geschehens bedarf der weiteren Aufklärung und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, sagt Stefan Muhtz von der Polizeidirektion Lübeck.

Den 22-Jährigen nahm das Spezialeinsatzkommando (SEK) Schleswig-Holstein letztlich ohne Widerstand fest. Er kam in ein Krankenhaus und wurde operiert. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.

Die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls gegen den Mann liegen mangels dringenden Tatverdachts für ein versuchtes Tötungsdelikt nicht vor. Er liegt weiterhin im Krankenhaus. Einer der Polizeibeamten wurde durch die Angriffe leicht verletzt.

