Pinneberg und Flensburg : Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten

Pinneberg/Flensburg | Die Polizei in Schleswig-Holstein warnt vor mutmaßlichen Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben. In Pinneberg hätten am Dienstag drei jeweils etwa 50 Jahre alte Männer in zivil bei einer angeblichen Hausdurchsuchung Schmuck von einem Ehepaar erbeutet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

In Flensburg wiederum habe ein angeblicher Polizist in den vergangenen Tagen mehrere ältere Menschen angerufen und nach Bargeld und Schmuck gefragt. Dabei sei als Telefonnummer sogar 110 angezeigt worden - allerdings kombiniert mit der Flensburger Vorwahl. Ein Sprecher bezeichnete diese Masche als perfide.

Die Polizei rät, sich von Beamten im Zweifel den Dienstausweis zeigen zu lassen - und gegebenenfalls selbst die Polizei zu rufen. Bei Anrufen gelte: „Die Polizei fragt Sie am Telefon nicht nach Wertsachen.“

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 16:16 Uhr