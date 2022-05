Tiere : Polizei sichert Umzug von Entenfamilie

Eine Schallschutzwand an der Bundesstraße 76 bei Elmschenhagen hat eine Entenfamilie in Bedrängnis gebracht. Die Stockentenmutter und ihre zwölf Küken seien am Wochenende auf ihrem Weg in ein Kleingartengelände an einer für sie unüberwindbaren Schallschutzwand gescheitert, sagte eine Pressesprecherin der Polizei am Montag. Stattdessen habe die Entenfamilie den Umweg über die B 76 nehmen müssen. Um den Entenmarsch abzusichern, stoppte die Polizei am Sonnabend vorübergehend den Verkehr auf der B 76, bis die Tiere die Gefahrenzone verlassen hatten.

