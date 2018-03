Verschwundenes Geld aus Transporter : Polizei nimmt Fahrer fest und findet zwei Millionen Euro

Auf einer Fahrt von Hamburg nach Kiel verschwanden 2,3 Millionen aus einem Geldtransporter. Es gibt zwei Festnahmen.

von Maximilian Matthies

29. März 2018, 15:49 Uhr

Neumünster | Der Fall der verschwundenen Millionen aus einem Geldtransporter auf der Fahrt von Hamburg nach Kiel ist aufgeklärt. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen und mit zwei Millionen Euro einen Großteil der Beute gefunden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei Neumünster bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag mit. Einer der beiden Tatverdächtigen ist der Fahrer des Geldtransporters.

Bis zum Mittwochabend zogen sich die Ermittlungen hin. Die beiden Tatverdächtigen sind 40 und 47 Jahre alt. Sie sind in Polizeigewahrsam und sollten noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. „Die Tat war sehr gut vorbereitet, die Verdächtigen haben es uns nicht leicht gemacht, sie zu überführen“, sagte Kripo-Chef Michael Bimler.

Früh hegten die Ermittler den Verdacht, die Zwei-Mann-Besatzung aus dem Geldtransporter könnte die Millionen beiseite geschafft haben. Doch zunächst stand die Polizei vor einem komplexen Problem: Fahrer und Beifahrer belasteten sich gegenseitig.

Auf die Spur des Fahrers führte die Beamten eine Observation. Der Verdächtige hatte zwei Autos und einen Wohnwagen bewegt, die Fahrzeuge gehörten ihm jedoch nicht. Vom Zoll durchleuchtet kamen die verschwundenen Millionen zum Vorschein. Die Polizei durchsuchte in Hamburg auch fünf Wohnungen.

Foto: Polizei

Für die Polizei war ebenfalls ein Rätsel, wo sich der Millionen-Diebstahl genau ereignet hatte. Nach dem Verschwinden des Geldes hatten Polizisten mit Spürhunden den Rastplatz Rehbrook-Ost an der A1 bei Tremsbüttel (Kreis Stormarn) abgesucht – ohne Ergebnis. Im Laufe der Ermittlungen wurde ein zweiter Tatort wahrscheinlicher: eine Tankstelle an der B404 in Kirchbarkau (Kreis Plön).

Die Karte zeigt die Route des Geldtransporters auf seiner Fahrt von Hamburg nach Kiel:

An der Tankstelle in Kirchbarkau stieg zuerst der Beifahrer aus. Der Fahrer blieb am Transporter. Nach den Erkenntnissen der Polizei muss hier der Raub passiert sein. Jedoch wurde eine große Geldkassette, die zwischen 80 und 100 Kilogramm wog, entwendet, diese könnte einer alleine nicht weggeschafft haben. Der Fahrer könnte deshalb einen Komplizen gehabt haben. Zwei weitere Geldkassetten fehlten ebenso.

Bemerkt wurde der Diebstahl beim Entladen des Geldtransporters auf dem Hof der Sicherheitsfirma Prosegur in Kiel. Dabei habe die Heckklappe des Transporters noch einen Spalt breit offen gestanden. Ebenso verdächtig kam es den Polizisten vor, dass die Geldkassetten „ungewöhnlich nahe“ in der Nähe der Heckklappe verladen wurden.

Die Ermittlungen in dem Fall gehen noch weiter. „Wir haben fast alles wieder – bis auf einen fünfstelligen Betrag“, sagte Bimler.