Reinbek : Polizei findet Hanfplantage in Einfamilienhaus

Eigentlich suchten die Beamten nach einer angeblich hilflosen Person. Stattdessen fanden sie die Pflanzen.

von shz.de

19. Februar 2019, 12:08 Uhr

Am Montag (18. Februar) waren Polizeibeamte in Reinbek (Kreis Stormarn) auf der Suche nach einer 51-Jährigen, die sich hilflos in ihrem Haus in der Großen Straße aufhalten sollte. Statt der gesuchten Person fanden die Polizisten eine fachmännisch betriebene Hanfplantage: Die hüfthohen Pflanzen wurden mit Wärmelampen bestrahlt, die Abluft über einen großen Lüfter abgeleitet. Der ganze Raum war zusätzlich isoliert.

Insgesamt 77 Pflanzen konnten sichergestellt werden, die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

