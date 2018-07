Kiel : Polizei findet ein Kilogramm Heroin

Bei einer Polizeikontrolle stellten die Beamten bei einem 46-Jährigen mehrere Heroin-Päckchen sicher.

von dpa

20. Juli 2018, 15:05 Uhr

Kiel | Die Kieler Polizei hat in der Wohnung eines 46-Jährigen rund ein Kilogramm Heroin gefunden. Bei einer Polizeikontrolle am Donnerstag stellten die Beamten bei dem Mann zunächst mehrere Heroin-Päckchen sicher, woraufhin die Wohnung des 46-Jährigen durchsucht wurde, teilte die Polizei am Freitag mit.

Dabei fanden die Beamten rund ein Kilo Heroin. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen.

