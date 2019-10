Mutter und Sohn vermisst : Polizei ermittelt: Plante die Vermisste unerkannt aus Dithmarschen zu verschwinden?

Die Kripo prüft nun, ob die Frau gezielt ihr Lebensumfeld verlassen wollte. Sie verschwand zuvor mit ihrem Sohn im Watt.

15. Oktober 2019, 19:20 Uhr

Brunsbüttel | Neuer Ermittlungsansatz im Fall der vermissten Mutter (41) aus Norderdithmarschen und ihres Sohnes (8): Zunächst war die Polizei von einem erweiterten Selbstmord der psychisch labilen Frau im Watt vor Brunsbüttel ausgegangen. Am Dienstag erklärte Polizeisprecher Stefan Hinrichs: „Die Heider Kripo prüft nun auch, ob die Vermisste gezielt ihr Lebensumfeld verlassen wollte.“ Dafür lägen einige Hinweise vor.

„Wir halten diese Variante ebenso für möglich wie den erweiterten Suizid“, so Hinrichs. Die Mutter soll über ausreichend Barmittel für einen Neustart verfügen, lebte bereits seit längerer Zeit getrennt von ihrem Ehemann. Sie soll mit ihrer aktuellen Situation sehr unzufrieden gewesen sein, wollte sich beruflich neu orientieren.

Wegen dieser Unzufriedenheit schließen wir eine Flucht aus ihrem Umfeld nicht aus. Stefan Hinrichs, Polizeisprecher

Das würde bedeuten, dass das Verschwinden mit Fußspuren im Watt, Kleidungsstücken und Schuhen an einer Buhne Teil einer Inszenierung gewesen wäre.

Tochter befindet sich in ärztlicher Behandlung

Laut Polizei hatte sich die Mutter für diesen Abend mit ihrer Tochter (19) verabredet. Zu dem Treffen am Deich erschien die Mutter jedoch nicht. Die Tochter fand das Auto vor – und die abgelegten Sachen. Hinrichs: „Zudem erhielt die Zeugin einen Hinweis auf Freitod.“ Die junge Frau erlitt einen Zusammenbruch, ist noch immer in ärztlicher Behandlung.

Die Tochter berichtete den Ermittlern vor Ort, dass ihre Mutter psychisch labil sei, weshalb ein Suizid als wahrscheinlich angesehen wurde und eine große Suchaktion mit Wärmebildkameras, Rettungshunden und Tauchern begann. „Die gezielte Absuche der Elbe und der Uferbereiche ist inzwischen eingestellt worden“, sagte der Polizeisprecher, der jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Wer die Frau und ihren Sohn gesehen hat, wird gebeten die Kriminalpolizei Heide unter der Telefonnummer 0481-940 zu informieren.

