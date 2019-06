Smarte Geräte als Schnüffler : Zugriff auf digitale Daten im Privathaushalt: Grote sieht keine Notwendigkeit

Für die geplanten Beratungen auf der Innenministerkonferenz zeigt der Minister sich aber gesprächsbereit.

von dpa

06. Juni 2019, 18:32 Uhr

Kiel | Eine Erweiterung der behördlichen Befugnisse zum Daten-Zugriff auf „smarte“ Geräte wie Sprachassistenten oder Fernseher hält Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) für unnötig. „Es geht nicht darum, neue Rechtsgrundlagen zu schaffen“, sagte Grote am Donnerstag mit Blick auf die Innenministerkonferenz kommende Woche in Kiel.

Bei der Strafverfolgung gebe es bereits heute Möglichkeiten zum Zugriff auf digitale Spuren. Es stehe aus schleswig-holsteinischer Sicht überhaupt nicht zur Diskussion, zur Gefahrenabwehr vorausschauend Daten von „smarten“ Geräten abzugreifen.

Ich werde nicht aus dem Kühlschrank und aus dem Fernseher herausschauen. Hans-Joachim Grote

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen bei ihrem Treffen im Norden über einen möglichen Zugriff auf solche Daten beraten. Das Bundesinnenministerium will, dass den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern auf solchen Geräten gespeicherte Daten nicht verschlossen bleiben. Die Prüfung der damit verbundenen Fragen dauere aber noch an.

Auch Grote signalisiert Gesprächsbereitschaft. „Einer Diskussion werde ich mich nicht verschließen“, sagte der CDU-Politiker. Bei Anträgen Schleswig-Holsteins gehe es aber um eine bessere Zusammenarbeit der Behörden im Bereich Cyberkriminalität und digitale Spuren. Es gehe ihm nicht um weitere Möglichkeiten zur Erhebung von Daten, sondern um eine Verbesserung der Auswertungen auf Basis bestehender Gesetzesgrundlagen.

Die Sicherheitsbehörden müssen können, was sie dürfen. Hans-Joachim Grote

Keine Änderungen der Gesetze

Neue Gesetze brauche es dafür nicht, sagte Grote. „Wir haben in Deutschland eine Vielzahl von Ermächtigungen. Es gilt erstmal, optimal zu nutzen und zu koordinieren.“ Die Beratungen in Kiel seien der Anfang eines Diskussionsprozesses.

Thema der Tagung in Kiel werden auch Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien sein. Schleswig-Holstein will weiter nur verurteilte Straftäter, Gefährder und Identitätsverweigerer nach Afghanistan abschieben. „So lange es für ganz Deutschland jeden Monat nur 50-60 Plätze gibt, besetze ich diese lieber mit verurteilten Straftätern und Gefährdern, als mit Frauen und Kindern“, sagte Grote.

Allein im Norden lebten derzeit mehr als 1700 ausreisepflichtige afghanische Staatsbürger. So lange die Bundesregierung nicht erreiche, dass Afghanistan mehr Flüchtlinge aus Deutschland zurücknehme, „ist das aber eine theoretische Debatte“, sagte Grote. Der Kieler Ressortchef ist derzeit Vorsitzender der IMK.

Einer Diskussion werde ich mich nicht verschließen. Hans-Joachim Grote (CDU)

Der Norddeutsche begrüßte dagegen die Pläne, weiterhin nicht nach Syrien abzuschieben. Laut Beschlussvorlage für die IMK sind sich die Länderminister einig, dass an der Vereinbarung aus dem vergangenen Jahr, den Abschiebungsstopp automatisch bis zum 31. Dezember 2019 zu verlängern, nichts geändert werden soll - es sei denn, das Auswärtige Amt bewertet die Lage in dem arabischen Land vorher grundlegend anders. Unterschiedliche Auffassungen gibt es allerdings nach wie vor, was mögliche Einschränkungen für Gefährder und Unterstützer von Präsident Baschar al-Assad angeht.