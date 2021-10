Neue Probleme für Zahnärzte : Zähne der Schleswig-Holsteiner werden immer älter

Nur noch jeder achte Senior ist zahnlos. Die Menschen in SH behalten ihre Zähne somit deutlich länger als vor 20 Jahren – aber das bringt neue Probleme mit sich.

von Margret Kiosz

18. Oktober 2021, 06:30 Uhr

Früher hieß es „Der zweite Frühling kommt mit den dritten Zähnen.“ Doch die gibt es immer seltener. Heute ist nur noch jeder achte Senior zwischen 65 und 75 Jahren zahnlos, im Jahr 1997 war es noch jeder vierte, berichtet Martina Walther von der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein.

Heute besitzen Bürger in diesem Alter im Durchschnitt fünf eigene Zähne mehr als noch im Jahr 1997. Mit dieser positiven Entwicklung nimmt Deutschland im internationalen Vergleich derzeit eine Spitzenposition ein.

„Generelles Ziel ist es heute, die eigenen Zähne so lange wie möglich zu erhalten“, erklärt Walther. „Wir wissen heute, dass bei guter Prophylaxe und richtiger Behandlung die eigenen Zähne ein Leben lang halten können.“

Verhalten der Menschen hat sich geändert

Walther führt die aktuelle Entwicklung auf das gestiegene Gesundheitsbewusstsein zurück: „Die meisten Menschen pflegen ihre Zähne sorgfältig und vier von fünf Senioren gehen zwei mal im Jahr zur Kontrolle und professionellen Zahnreinigung.“

Das wirkte sich natürlich positiv auf die Zahngesundheit aus. „Über die vielen kranken Kinderzähne in den 60iger Jahren hat ein Bewusstseinswandel in Sachen Zahngesundheit, -pflege und zahngesunde Ernährung eingesetzt“. Die Zahnpastawerbung und die massive Aufklärungsarbeit der Zahnärzte zeigen Wirkung.

Das sind die neuen Probleme

Hauptursachen für den Zahnverlust im Erwachsenenalter sind die Volkskrankheit Parodontose und Karies, wobei das Parodontose-Risiko mit fortschreitendem Lebensalter steigt und ab etwa 40 Jahren die häufigste Ursache von Zahnverlust darstellt

Gerade deshalb werden Zahnärzte aber mit einem neuen Problem konfrontiert. Nur noch selten müssen hierzulande Vollprothesen angepasst werden. Nach den Ergebnissen der Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS) verfügen Patienten heute zehnmal häufiger über Implantate, als noch vor rund 20 Jahren.

Auf dem Behandlungsstühlen der rund 1100 Zahnärzte in Schleswig-Holstein sitzen Patienten mit Zähnen, die dunkler und gelblicher, mineralischer und dadurch fragiler sind. Selbst beim Nerv zeigt sich das Alter. Das Zahnfleisch geht zurück. Optisch entsteht so der Eindruck längerer Zähne. Hier ist entsprechend sorgfältige Pflege gefragt. „Ein älterer Mensch muss sehr viel mehr für seine Zahngesundheit tun als ein jüngerer“, so Walther.

Entwicklung erfordert neuen Fachbereich

Von den Vertragszahnärzte im Norden haben sich nur wenige als Spezialisten für Seniorenzahnmedizin fortgebildet und dafür eine Prüfung abgelegt. Den Bedarf deckt das nicht. Dem Fach werde in Deutschland noch immer zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, klagen Experten.

Nach wie vor gibt es keinen einzigen Lehrstuhl für Seniorenzahnmedizin. Lediglich vier der dreißig Zahnmedizin lehrenden Universitäten haben die alten Zähne und betagte Patienten sowohl theoretisch als auch praktisch im Curriculum stehen.

SH ist Vorreiter

Trotzdem ist Walther nicht unzufrieden: „Die Prophylaxe vom Schulalter an wie sie durch das Zahngesundheits-Gesetz von 1966 in Schleswig-Holstein etabliert wurde macht sich jetzt für die heutigen über 60-Jährigen bemerkbar“, ist sie überzeugt.

„Durch die Reihenuntersuchung und die Gruppenprophylaxe in den Schulen lernten auch die Eltern die Zähne zu pflegen.“ Erst 2000 wurde die Zahnvorsorge im Sozialgesetzbuch für ganz Deutschland festgeschrieben. „Insofern ist Schleswig-Holstein Vorreiter“, meint Walther.