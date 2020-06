Ökologischer Strom : Windkraftausbau wird zur Endlosschleife in Schleswig-Holstein

Vor fünf Jahren hat das Moratorium für den Windkraftausbau begonnen. Warum es mit der Öko-Energie so lange dauert.

von Frank Jung

05. Juni 2020, 19:25 Uhr

kiel/schleswig | Es war ein Widerspruch in sich, deshalb einer der kuriosesten Momente in der jüngeren Geschichte der Landespolitik: Eigentlich waren sich im Landtag im Frühjahr 2015 sämtliche Fraktionen einig, die Windkraft kräftig auszubauen.

Schon drei Jahre vorher war mit dem Landesentwicklungsplan ein Burgfrieden von rechts bis links geschlossen worden: Unabhängig von Regierungswechseln wollte man zu Gunsten des Klimaschutzes die Flächen für Windmühlen verdoppeln – auf etwas weniger als zwei Prozent der Landesfläche.

Fünf Jahre sind jetzt vergangen

Trotzdem hat das Parlament am 22. Mai 2015 einstimmig beschlossen, neue Rotoren erst einmal zu verbieten. Vor genau fünf Jahren, am 5. Juni, ist das so genannte Windkraft-Moratorium in Kraft getreten.

Auf voraussichtlich zwei Jahre schätzte die damalige Küsten-Koalition aus SPD, Grünen und SSW die Geltungsdauer. Doch inzwischen ist diese Sperre dabei, den einstigen Windkraft-Pionier Schleswig-Holstein zum Kellerkind der Energiewende in Deutschland zu machen. Wann immer heute über die Windenergie im Norden debattiert wird: Früher oder später landet jede Diskussion wieder beim Moratorium.

Klagen von Investoren

Die Verantwortlichen sahen sich zu dem Schritt von der dritten Staatsgewalt genötigt: Der Beschluss war die Reaktion auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Schleswig. Das hatte am 20. Januar 2015 die damalige Flächenplanung der Landesregierung für Windkraftstandorte gekippt. Mehrere Investoren hatten gegen die Gebietskulisse geklagt. Sie wollten auch außerhalb davon bauen.

Neben Verfahrensfehlern rügte das OVG „erhebliche Abwägungsmängel“ zwischen öffentlichen und privaten Belangen. Insbesondere hätte das Land nicht pauschal alle Orte ausklammern dürfen, in denen Windkraft per Gemeinderatsbeschluss oder Bürgerentscheid abgelehnt worden war. Dadurch seien aus fachlicher Sicht vorbehaltlos geeignete Windkraftflächen unter den Tisch gefallen.

Vorgaben des Schallschutzes müssen eingehalten werden

So lange keine neuen Regionalpläne in Kraft sind, würde eigentlich die Privilegierung für Windkraftanlagen im Baugesetzbuch gelten: Investoren können danach prinzipiell überall verlangen, Rotoren aufzustellen, so lange die Vorgaben des Schallschutzes eingehalten werden. Das liefe auf eine ungeordnete Verspargelung der Landschaft hinaus.

Der Anspruch auf Überall-Baugenehmigungen lässt sich nur aushebeln, wenn ein Land eine anderweitige Regelung trifft – eben das Moratorium. Im O-Ton hat es die Ministerialbürokratie „Windenergieplanungssicherstellungsgesetz“ genannt.

Juristisch wasserdichte Regionalplanung

Zweimal hat der Landtag es schon verlängert, aktuell bis Ende diesen Jahres. Windkraft-Investoren und Grundstückseigentümer sehen dadurch allmählich ihr Grundrecht auf Eigentumsfreiheit beschnitten. Wiederum das OVG Schleswig hat das Moratorium jedoch erst Ende Februar bestätigt.

Dass sich die Landesplanung im Kieler Innenministerium an einer neuen, juristisch wasserdichten Regionalplanung bis heute die Zähne ausbeißt, hat trotz personeller Verstärkung zwei Gründe: zum einen die hohen Hürden, die das Schleswiger Gericht 2015 aufgestellt hat. Werden sie nicht filigran umschifft, drohen sie als potenzielle Fallstricke bei künftigen Auseinandersetzungen vor Gericht.

CDU setzte neue Abstandsregelungen durch

Zum anderen hat der Regierungswechsel 2017 den Fortgang verschleppt. Die CDU setzte durch, dass die Abstände von Windrädern zu geschlossenen Siedlungen auf 1000 Meter erweitert werden. Unter den SPD-Vorgängern waren es nur 800. Dadurch mussten wesentliche Teile der Regionalplanung neu aufgerollt werden. Nicht nur fielen zahlreiche bisherige Standorte weg.

Das Ziel, die einstige Strommenge der Kernkraftwerke Brunsbüttel, Brokdorf und Geesthacht durch Windstrom zu ersetzen, blieb unverändert. Um dafür trotz des höheren Abstands die nötige Luft zu schaffen, mussten andere Kriterien verändert und neu auf die Landesfläche heruntergebrochen werden. Unter anderem galt das für Naturschutzbelange, Abstände zu Verkehrsachsen und Flugplätzen.

Innenministerium geht auf Nummer sicher

Wie ein Perpetuum Mobile verfolgt die Landesplanung bei jedem Schritt ein weiterer Warnruf, den das OVG vor fünf Jahren ausgestoßen hat: Es strafte das Land auch dafür ab, dass es in die Endfassung der damaligen Regionalpläne zu viele Änderungen ohne eine weitere öffentliche Anhörung eingearbeitet habe.

Deshalb will das Innenministerium in diesem Punkt heute ganz auf Nummer Sicher gehen: Es hat bereits drei Anhörungsrunden gedreht. Auf jeden der bisher drei Entwürfe der Regionalpläne hatte es nämlich so viele Stellungnahmen gegeben, dass substanzielle Änderungen vorgenommen worden waren.

Im dritten Entwurf waren im Vergleich zum zweiten 2300 Hektar Windkraftflächen weggefallen, demgegenüber 3300 Hektar hinzugekommen. Außerhalb der künftigen Gebiete für Windenergie stehen rund 1000 alte Rotoren.

Für die Windbranche ist das eines der Haupt-Probleme: Denn diese 1000 Mühlen dürfen nach Ende ihrer Lebensdauer nicht durch neue ersetzt werden. In dieses Alter kommt jetzt die erste Generation der Anlagen. Und sie fällt ab 2021 nach 20 Jahren aus der lukrativen Strompreisvergütung nach dem Erneuerbare Energien-Gesetz heraus.

Neue Anlagen nur mit Ausnahmegenehmigung

Bis die neuen Regionalpläne fertig sind, können Windmüller neue Anlagen allenfalls per Ausnahmegenehmigung errichten. Seit Bestehen des Moratoriums hat es davon 488 gegeben, 59 davon im vergangenen Jahr. Gesamtleistung all dieser Windräder: 1,9 Gigawatt.

Für eine Ausnahme ist Mindest-Voraussetzung, dass eine Fläche schon in früheren Entwürfen enthalten war und von der neuesten Fassung bestätigt worden ist. Zudem muss für den Standort mindestens eine komplette Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden haben.

Ziele der Jamaika-Koalition in der Schwebe

Damit die Jamaika-Koalition ihre eigenen energiepolitischen Ziele erreicht, benötige Schleswig-Holstein bis 2025 einen jährlichen Zubau von 200 Windrädern mit einem Volumen von 580 Megawatt, überschlägt der Landesgeschäftsstellenleiter des Bundesverbands Windenergie, Marcus Hrach.

„Der heutige Jubiläumstag ist kein Jubeltag“, betont der energiepolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Hölck. Er befürchte, „dass Jamaika in alle Unendlichkeit weiter plant“.

Nie hätte das Kriterien-Fass durch unhaltbare Wahlkampfversprechen von CDU und FDP neu aufgemacht werden dürfen. Thomas Hölck, energiepolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion

Im Innenministerium verweist man darauf, dass man mit dem höheren Abstandsversprechen dem Bedürfnis von Anwohnern entgegenkomme. Trotz aller Schwierigkeiten sieht man sich auf Erfolgskurs: Seit Januar sei die Zahl der Ausnahmegenehmigungen schon auf 70 geklettert. Ein Sprecher: „Solch eine Zahl schon zur Jahresmitte – das ist doch ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 59 im vergangenen Jahr.“

Einwände bei den Anhörungen sind rückläufig

Immerhin ist die Zahl der Einwände bei den Anhörungen rückläufig: von rund 11.000 in den ersten beiden Runden auf 3000 in der dritten, im März zu Ende gegangenen. Die Auswertung werde bis in den Herbst dauern, deutet ein Sprecher an.

Je nachdem, wieviele Einwände berücksichtigt werden, schließt man im Innenministerium auch eine neuerliche Anhörung zu einer vierten Fassung nicht aus. Dann würde es nichts mit der Ambition von Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote, dass möglichst ab Ende des Jahres eine rechtskräftige Regionalplanung steht.