Verfassungsschutz-Chef beurlaubt : Vorwurf sexueller Belästigung: Dieter Büddefeld verlor Geheimschutz-Einstufung

Der Innen- und Rechtsausschuss nimmt sich der Personalie Büddefeld an. Der Vorwurf sexueller Belästigung steht im Raum.

von dpa, shz.de

21. August 2018, 11:06 Uhr

Kiel | Mit dem Fall des beurlaubten Leiters des Verfassungsschutzes in Schleswig-Holstein, Dieter Büddefeld, befasst sich am Mittwoch der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Bereits am Dienstag war das Thema im Parlamentarischen Kontrollgremium. Die Kieler Staatsanwaltschaft ist dagegen nicht involviert. „Es gibt kein Ermittlungsverfahren“, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Dienstag.

Wie der NDR am Dienstag berichtete, wurde Innenstaatssekretärin Kristina Herbst (CDU) Mitte Juli über Missstände informiert. Ein Grund der Anstöße soll unter anderem eine hohe Mitarbeiterfluktuation in der Abteilung von Büddefeld sein. Nach Informationen des Senders und der dpa stehen Vorwürfe mehrfacher sexueller Belästigung und Anzüglichkeiten des 58 Jahre alten Büddefeld gegenüber Mitarbeiterinnen im Raum. Am Montag war bekannt geworden, dass der Behördenleiter beurlaubt worden ist.

Gegen Büddefeld wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, seine Geheimschutz-Einstufung, die ihm Zugang zu geheimhaltungswürdigen Vorgängen ermöglichte, wurde ihm vorläufig entzogen. Es gehe um persönliches Verhalten des Verfassungsschutzchefs, der diesen Posten seit knapp sieben Jahren innehat. Zuvor hatte Büddefeld Karriere beim Bundeskriminalamt gemacht und anschließend das Landeskriminalamt in Brandenburg geleitet.

Das Innenministerium in Kiel hatte zu dem Fall am Montag lediglich mitgeteilt, Ressortchef Hans-Joachim Grote (CDU) habe den Abteilungsleiter „vorläufig von der Führung seiner Dienstgeschäfte entbunden“. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes könne das Ministerium darüber hinaus keine Angaben machen.