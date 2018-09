Landesverband : Tarifkonflikt beim DRK: Verdi ruft zur Demo auf

Die Gewerkschaft fordert unter anderem 7,5 Prozent mehr Geld. 100 Teilnehmer werden erwartet.

23. September 2018, 09:25 Uhr

Kiel | Im Tarifkonflikt beim DRK-Landesverband Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft Verdi für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Vier Verhandlungsrunden für die 650 Beschäftigten hatten keine Einigung erbracht. Verdi fordert 7,5 Prozent mehr Geld und eine schrittweise Anpassung an das Tarifniveau des Öffentlichen Dienstes bis 2022.

Von dessen Tarifniveau seien die DRK-Beschäftigten seit 14 Jahren abgekoppelt, moniert Verdi. Der Abstand betrage zehn bis elf Prozent. Am Montag wollen Teilnehmer am Warnstreik in Kiel zur Geschäftsstelle des DRK-Landesverbandes demonstrieren, wo die nächste Verhandlungsrunde angesetzt ist. Ein Verdi-Sprecher rechnet mit rund 100 Teilnehmern.

Kritik vom DRK-Landesverband

Der DRK-Landesverband kritisierte den Warnstreik. Zu den betroffenen Betrieben gehörten nicht nur der Landesverband, die DRK-Kur und Reha gGmbH sowie die DRK-Zentren für Gesundheit und Familie (Amrum, Pellworm und Plön), sondern auch das Schul- und Therapiezentrum in Raisdorf. Es sei besonders unverantwortlich, den Tarifkonflikt auf dem Rücken der Bewohner dieser Einrichtung auszutragen, sagte Ralph Schmieder aus dem DRK-Landesvorstand. Es wurde für Raisdorf allerdings eine Notdienstvereinbarung geschlossen.

„Wir haben ein sehr attraktives Angebot vorgelegt, das bis an die Grenzen unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geht“, sagte Schmieder. Das DRK biete 7,69 Prozent mehr Gehalt für alle Beschäftigten - verteilt über die nächsten drei Jahre. Zusätzlich solle es 200 Euro monatlich mehr für Fachkräfte in der Pflege geben.