Fahrplan für die Bundestagswahl : SPD Schleswig-Holstein plant kleinen Parteitag am 6. März

Die politischen Schwerpunkte der Nord-SPD sind Familien, Klimawandel und Stärkung der Wirtschaft im Land.

Kiel | Die SPD Schleswig-Holstein hält den nächsten Landesparteirat am 6. März als öffentlichen kleinen Parteitag zur inhaltlichen Vorbereitung der Bundestagswahl ab. Das gab die Partei am Sonnabend in einer Pressemitteilung bekannt. Bei der Veranstaltung soll...

