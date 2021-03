Corona-Lockerungen und Impfung : SPD-Landeschefin Serpil Midyatli fordert mehr Freiheit im Freien

Die SPD in SH prescht vor in der stark beschleunigten Debatte um Lockerungen.

Kiel | Die SPD-Spitze in Schleswig-Holstein verlangt eine Entschärfung der Kontaktregeln in der Corona-Pandemie. „Konkret sollten die für viele unverständlichen Verweilverbote im Freien aufgehoben werden“, sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Montag....

