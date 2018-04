Wahlen in SH 2018 : So funktioniert die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein

Am 6. Mai bekommt jeder zwei Stimmzettel: Einen für die Kreistagswahl und einen für die Gemeinde- beziehungsweise Stadtvertretung. Es gibt Ausnahmen: In den kreisfreien Städten wird nur die Wahl der Stadtvertretung (Ratsversammlung) durchgeführt. Außerdem wird in 28 Gemeinden nur die Kreiswahl durchgeführt. Das liegt daran, dass diese Gemeinden sehr klein sind (weniger als 70 Einwohner) und politische Entscheidungen dort in Gemeindeversammlungen getroffen werden.

Für den Kreistag kann jeder eine Stimme vergeben.

Für die Gemeinde- beziehungsweise Stadtvertretung ist die Anzahl der Stimmen von der Größe der Gemeinde abgängig. Die Anzahl der zu vergebenen Stimmen steht oben auf dem Stimmzettel.