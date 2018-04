Flensburg : Simone Lange trennt sich von ihrem Ehemann

Flensburgs Bürgermeisterin ist bereits im Januar aus der gemeinsamen Bleibe ausgezogen.

von shz.de

03. April 2018, 18:04 Uhr

Flensburg | Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange, am 22. April in Wiesbaden Gegenkandidatin von Andrea Nahles für den SPD-Bundesvorsitz, hat sich von ihrem Mann getrennt. Nach Informationen von sh:z ist die 41-Jährige bereits im Januar ausgezogen. „Das ist kein Geheimnis“, erklärte Lange am Dienstag: „Für mich ist das kein Problem.“ Sie halte das Private komplett aus ihrer politischen Arbeit heraus.